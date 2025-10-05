НАВЕРХ
Эксперт предупредил о подорожании пива в России

Источник:
«Газета.ру»
Пиво в российских магазинах подорожает на 8–12% во второй половине 2025 года по сравнению с аналогичным периодом 2024-го, считает бизнес-эксперт Pronline Дмитрий Трепольский.

«Ключевым драйвером роста цен станет повышение акциза на пиво в 2025 году — для напитков крепостью до 8,6% ставка выросла с 26 до 30 рублей за литр. На динамику также повлияют курс валют, логистика и упаковка. Рост цен формируют не только налоги, но и структура себестоимости», — сказал Трепольский в интервью «Газете.ру».

В результате производители частично переложат издержки на покупателей, отметил эксперт. Тенденция продолжится и в 2026 году: темпы удорожания пива могут ускориться до 10–20% к весне.

По оценке Трепольского, спрос россиян на пиво снизится умеренно, но изменится структура потребления: покупатели будут чаще уходить в более дешевые сегменты — напитки по акции, собственные торговые марки (СТМ) пива розничных сетей и предложения региональных заводов.

Экономика #Продукты
