Что такое безалкогольное пиво

Безалкогольное пиво сохраняет все достоинства аналогичного напитка с градусом, но не опьяняет. Почему так происходят, если «нулевку» варят практически так же, как обыкновенное пиво?

Безалкогольное пиво появилось в США в 1919 году с введением сухого закона. Массовое производство в мире началось в 1980 годы, а к 2000-м оно заняло серьезные доли рынка в Германии, Испании, Нидерландах и Бельгии.

В СССР во время антиалкогольной кампании производили «столовое» пиво крепостью 1,2%, но оно было невкусным и не прижилось, рассказывала ТАСС заведующая отделом стандартизации и сертификации ВНИИПБиВП Галина Красивичева. Массовый выпуск «нулевки» в России начался в 2001 году.

Согласно нормам ГОСТ, безалкогольный напиток — тот, в котором содержится меньше 0,5% спирта.

Как делают безалкогольное пиво

По своему составу безалкогольное пиво ничем не отличается от обычного. Его ключевые ингредиенты — вода, хмель и солод. Отличие — в процессе производства.

При использовании метода прерванного брожения дрожжи не успевают переработать в алкоголь весь экстракт, вытянутый из солода. Брожение останавливают захолаживанием — резким понижением температуры до 0 градусов Цельсия. Или производители используют дрожжи, которые сами останавливаются на нужном этапе брожения.

Еще один способ — убрать из обычного пива спирт. Это делают с помощью специальных мембран, в результате чего молекулы спирта постепенно переходят в воду, либо вместе с водой просачиваются сквозь фильтр, оставляя молекулы вкусоароматических веществ.

Или пиво под вакуумом нагревают до 30–55°C, чтобы спирт испарился. Но вместе с алкоголем исчезают ароматические вещества, поэтому безалкогольное пиво отправляют в рекомбинационную емкость, где смешивают с этими компонентами.

Польза или вред

Калорийность безалкогольного пива почти в два раза меньше, чем у алкогольного. Хмель, действующий как успокоительное, остался. Это — преимущество.

Но «нулевка», как и обычное пиво, содержит фитоэстрогены. У мужчин при частом употреблении начнет расти пивной живот и молочная железа, у женщин — наоборот, начинает вырабатываться тестостерон, что может привести к огрублению голоса и онкологическим проблемам, пояснила ТАСС диетолог Анна Белоусова.

Безалкогольное пиво вызывает скачок сахара в крови, поскольку содержит большое количество легкоусваиваемых углеводов. Именно поэтому частое употребление такого пива приводит к проблемам с лишним весом, нарушается обмен веществ, растет риск развития сахарного диабета второго типа, утверждает главный внештатный специалист, психиатр-нарколог Минздрава Московской области Виталий Холдин.

«В безалкогольном пиве алкоголь есть, порядка 0,5-1%. Многие думают, что такое пиво безвредно и выпивают сразу несколько банок. В результате в организме повышается концентрация алкоголя, и он начинает негативно воздействовать на печень, почки и другие внутренние органы», — приводит слова Холдина пресс-служба Минздрава Московской области.