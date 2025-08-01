День пива: история пенного напитка в России

Пиво — один из самых популярных алкогольных напитков в мире и у него есть свой День, который отмечается в первое воскресенье августа. Придумали День пива и впервые отметили в 2007 году в городе Санта-Круз (Калифорния, США), сейчас его отмечают более чем в 200 городах в 50 странах.
История напитка уходит в далекое прошлое. Пиво упоминается на клинописных табличках шумеров, его варили в Вавилоне и Древнем Египте и на территории Ирана в четвертом тысячелетии до нашей эры.
Пиво на хмеле появилось позже — в раннем Средневековье. А на территории России первые упоминания о пиве нашлись в берестяных грамотах Древнего Новгорода. Пивом тогда даже платили дань.
Из древности — к первым пивоварням
Славянское слово «пиво» обозначало любое питье, и лишь к XIV веку оно стало названием алкогольного напитка. Упоминание о переваре — крепком напитке, который готовили русичи из пива и меда, встречается в древних летописях.
Во время раскопок Древнего Новгорода найдена берестяная грамота, в которой упоминался перевар — ценный напиток, которым крестьяне платили дань за пользование землей наряду с солодом и хмелем.
Известно, что пиво на Руси варили в монастырях. Первое упоминание о нем в царских указах появилось при Иване III (1462-1505). Великий князь запретил варить пиво всем желающим и закрепил это право за государством — с этого момента пиво стало стратегическим ресурсом.
В этот же период наряду с хлебным вином (разновидность самогона, русский национальный напиток) пиво стало продаваться в кабаках. Борис Годунов (1598-1605) продублировал запрет варить пиво «средним и молодшим» людям. С солода, хмеля и меда стали брать «брашную» пошлину.
Алексей Михайлович (1645-1676) был добрее предшественников на троне и разрешил крестьянам варить пиво несколько раз в году: в Великий день, Дмитриевскую субботу, на Масленицу и Рождество Христово.
Во времена Петра I пиво считалось хорошим лекарством против цинги. Для создания новых сортов и расширения производства из Европы в Россию пригласили лучших пивоваров и солодовщиков. При Александре I (1801-1825) пиво попало в розницу — его разрешили покупать на вынос.
Первые миллионы литров
В 1775 году в Санкт Петербурге Абрахам Фридрих Крон основал пивоваренный завод Александра Невского — крупнейший в то время. Там ежегодно варилось 1,7 миллиона литров пива. В этот же период был построен Калинкинский пивной завод. Он специализировался на варении элитных сортов.
В 1800-е годы произошел прорыв в пивном производстве в Москве. Там не было крупных заводов, зато появилось 236 небольших пивоварен. Особенно славились калужское пиво, которое варили по технологии верхового брожения и калужский эль.
В 1848 году объединились Калинкинский пивзавод и завод Александра Невского. Огромное предприятие варило уже 3,3 миллиона литров пива в год.
Рынок продолжал развиваться. В 1863 году построили первый совместный российско-германский завод «Бавария», занявший позицию поставщика императорского двора. Спустя девять лет был создан завод «Нева», которым в наше время владеет компания «Балтика».
В 1876 году построили и запустили Трехгорный пивоваренный завод в Москве, мощностью 7 миллионов литров пива в год.
После 1880 года рост производства прекратился. С одной стороны, были повышены акцизы, с другой рынок оказался заполнен, поскольку пиво употребляли горожане и рабочие фабрик. А крестьяне предпочитали водку.
В начале XX века антиалкогольная кампания привела к новым ограничениям, а сухой закон, принятый с началом Первой мировой войны, разрушил отрасль. Пивные лавки закрывались, зато выросло самогоноварение.
Время «Жигулевского»
При советской власти пивоварение снова расцвело. Завод Александра Невского переименовали в завод Степана Разина и вернули в строй. Во времена НЭПа параллельно с государством частники также занимались производством пива.
Правда, новая антиалкогольная кампания 1929 и 1930 годов опять привела к сокращению отрасли и закрытию нескольких заводов. Но уже в 1934 году производство пива снова выросло. В 1930 годы старые предприятия были реконструированы и обеспечены новым оборудованием.В 1928 году в СССР приняли первый стандарт пива — ОСТ 61 27. По нему варили четыре сорта: «Светлое пиво №1» с ярким хмелевым вкусом (плотность 10,5%, крепость 2,9% весовых), «Светлое пиво №2», сочетавшее солодовый и хмелевой вкус (11% на 2,9%), «Темное пиво» с солодовым вкусом (12% на 3%) и «Черное пиво» с крепость 1% и 13% плотности.
В последующие десятилетия появились еще десятки сортов пива, в том числе легендарное «Жигулевское», выпускавшееся с 1936 года. По одной версии, это переименованное «Венское» пиво, «буржуйское» название которого не понравилась советскому деятелю Анастасу Микояну.
По другой версии, пиву дали название в честь Жигулевского завода, победившего на всесоюзном пивоваренном конкурсе. Сам Жигулевский завод был построен в Самаре в 1881 году австрийцем Альфредом фон Вакано.
Официально «Жигулевское» создали в 1935 году в ВНИИ пивоваренной и винодельческой промышленности. Изначально пиво имело карамельный запах и вкус венского солода. Ориентации советского производства на чешские технологии привела к частичной утрате сортового запаха и вкуса.
Великая Отечественная война привела к сокращению числа предприятий и объемов производства отрасли, но многие заводы восстанавливались практически сразу после освобождения советских территорий от фашистской оккупации.
После ВОВ было построено несколько новых заводов, оборудование для которых было ввезено из Германии по репарациям.
В 1970-е годы в стране построили несколько заводов, работавших на чешском оборудовании. В крупных городах к 1980-м годам появились пивные автоматы (народное название «автопоилки»). За монетку в 20 копеек автомат наливал поллитровую кружку пива (обычно «Ячменный колос»).
«Мужик без пива, как цветок без полива»
Развал Советского союза стал для отрасли очередным ударом, но она быстро оправилась с приходом иностранных инвесторов. Глобализация привела к тому, что к в 2008 году 84% рынка было поделено между пятью крупными международными компаниями. Не выдержав конкуренции, закрылись некоторые отечественные предприятия.
В последние десятилетия потребление пива в России постепенно сокращается. В 2007 году оно составляло максимальный 81 литр на человека в год, в 2024-м — 52,6 литра на человека. По данным Росстата, с 2008 по 2014 год рынок пива в России сократился на 30%.
Российский рынок покинула часть иностранных компаний. Так, с 1 января 2017 компания Heineken завершила производство на своем филиале в Калининграде, причиной остановки производства называли падение рынка пива в течение последних восьми лет, семикратный рост акциза по сравнению с 2008 годом, запрет малых форм торговли, резкое ограничение рекламы, введение ЕГАИС.
Пивзавод Степана Разина, поглощенный Heineken и превратившийся в подсобный комплекс, теперь стал Технопарком «Степан Разин».
С 2016 года в Росси запрещено продавать алкогольную продукцию в пластиковых бутылках объемом более 1,5 литра. С апреля 2023 года введена обязательная маркировка пива и система «Честный знак».
Но производство пива в стране продолжается. И пиво остается главным алкогольным напитком. Вадим Дробиз, директор Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя (ЦИФРРА), оценивает объем продаж пива в 1,23 триллиона рублей. Объем рынка водки, для сравнения, — 517 миллиардов рублей.
Четверть всего потребления пива в стране (190,6 миллиона декалитров в 2023 году) обеспечивают пять регионов-лидеров: Московская область, Москва, Свердловская область, Краснодарский край и Тюменская область.
Главным глобальным трендом в пивной отрасли в последний год стало снижение доли крупнейших игроков рынка. Любители пива могут радоваться: главный способ конкретной борьбы на пивном рынке — снижение цены. Рост стоимости литра пива, по оценкам экспертов, остается ниже уровня инфляции.
Предпочтения россиян в пиве остаются неизменными в последние 15 лет. Подавляющее большинство отдает предпочтение светлому пиву крепостью до 6,1%. Крепкое пиво предпочитают менее 10% потребителей, сообщила пресс-служба лидера рынка компании «Балтика».