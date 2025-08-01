День пива: история пенного напитка в России

Пиво — один из самых популярных алкогольных напитков в мире и у него есть свой День, который отмечается в первое воскресенье августа. Придумали День пива и впервые отметили в 2007 году в городе Санта-Круз (Калифорния, США), сейчас его отмечают более чем в 200 городах в 50 странах.

История напитка уходит в далекое прошлое. Пиво упоминается на клинописных табличках шумеров, его варили в Вавилоне и Древнем Египте и на территории Ирана в четвертом тысячелетии до нашей эры.

Пиво на хмеле появилось позже — в раннем Средневековье. А на территории России первые упоминания о пиве нашлись в берестяных грамотах Древнего Новгорода. Пивом тогда даже платили дань.

Из древности — к первым пивоварням

Славянское слово «пиво» обозначало любое питье, и лишь к XIV веку оно стало названием алкогольного напитка. Упоминание о переваре — крепком напитке, который готовили русичи из пива и меда, встречается в древних летописях.

Во время раскопок Древнего Новгорода найдена берестяная грамота, в которой упоминался перевар — ценный напиток, которым крестьяне платили дань за пользование землей наряду с солодом и хмелем.

Известно, что пиво на Руси варили в монастырях. Первое упоминание о нем в царских указах появилось при Иване III (1462-1505). Великий князь запретил варить пиво всем желающим и закрепил это право за государством — с этого момента пиво стало стратегическим ресурсом.

В этот же период наряду с хлебным вином (разновидность самогона, русский национальный напиток) пиво стало продаваться в кабаках. Борис Годунов (1598-1605) продублировал запрет варить пиво «средним и молодшим» людям. С солода, хмеля и меда стали брать «брашную» пошлину.

«Пивовар» (Пивовар). Гравюра на дереве из книги: Йост Амман (1539–1591) Фото : Йост Амман

Алексей Михайлович (1645-1676) был добрее предшественников на троне и разрешил крестьянам варить пиво несколько раз в году: в Великий день, Дмитриевскую субботу, на Масленицу и Рождество Христово.

Во времена Петра I пиво считалось хорошим лекарством против цинги. Для создания новых сортов и расширения производства из Европы в Россию пригласили лучших пивоваров и солодовщиков. При Александре I (1801-1825) пиво попало в розницу — его разрешили покупать на вынос.

Первые миллионы литров

В 1775 году в Санкт Петербурге Абрахам Фридрих Крон основал пивоваренный завод Александра Невского — крупнейший в то время. Там ежегодно варилось 1,7 миллиона литров пива. В этот же период был построен Калинкинский пивной завод. Он специализировался на варении элитных сортов.

В 1800-е годы произошел прорыв в пивном производстве в Москве. Там не было крупных заводов, зато появилось 236 небольших пивоварен. Особенно славились калужское пиво, которое варили по технологии верхового брожения и калужский эль.

В 1848 году объединились Калинкинский пивзавод и завод Александра Невского. Огромное предприятие варило уже 3,3 миллиона литров пива в год.

Рынок продолжал развиваться. В 1863 году построили первый совместный российско-германский завод «Бавария», занявший позицию поставщика императорского двора. Спустя девять лет был создан завод «Нева», которым в наше время владеет компания «Балтика».

Пивная завода «Бавария» Фото : НеизвестенUnknown author

В 1876 году построили и запустили Трехгорный пивоваренный завод в Москве, мощностью 7 миллионов литров пива в год.

После 1880 года рост производства прекратился. С одной стороны, были повышены акцизы, с другой рынок оказался заполнен, поскольку пиво употребляли горожане и рабочие фабрик. А крестьяне предпочитали водку.

В начале XX века антиалкогольная кампания привела к новым ограничениям, а сухой закон, принятый с началом Первой мировой войны, разрушил отрасль. Пивные лавки закрывались, зато выросло самогоноварение.

Время «Жигулевского»

При советской власти пивоварение снова расцвело. Завод Александра Невского переименовали в завод Степана Разина и вернули в строй. Во времена НЭПа параллельно с государством частники также занимались производством пива.

Правда, новая антиалкогольная кампания 1929 и 1930 годов опять привела к сокращению отрасли и закрытию нескольких заводов. Но уже в 1934 году производство пива снова выросло. В 1930 годы старые предприятия были реконструированы и обеспечены новым оборудованием.

В 1928 году в СССР приняли первый стандарт пива — ОСТ 61 27. По нему варили четыре сорта: «Светлое пиво №1» с ярким хмелевым вкусом (плотность 10,5%, крепость 2,9% весовых), «Светлое пиво №2», сочетавшее солодовый и хмелевой вкус (11% на 2,9%), «Темное пиво» с солодовым вкусом (12% на 3%) и «Черное пиво» с крепость 1% и 13% плотности.

В последующие десятилетия появились еще десятки сортов пива, в том числе легендарное «Жигулевское», выпускавшееся с 1936 года. По одной версии, это переименованное «Венское» пиво, «буржуйское» название которого не понравилась советскому деятелю Анастасу Микояну.

По другой версии, пиву дали название в честь Жигулевского завода, победившего на всесоюзном пивоваренном конкурсе. Сам Жигулевский завод был построен в Самаре в 1881 году австрийцем Альфредом фон Вакано.

Официально «Жигулевское» создали в 1935 году в ВНИИ пивоваренной и винодельческой промышленности. Изначально пиво имело карамельный запах и вкус венского солода. Ориентации советского производства на чешские технологии привела к частичной утрате сортового запаха и вкуса.

Великая Отечественная война привела к сокращению числа предприятий и объемов производства отрасли, но многие заводы восстанавливались практически сразу после освобождения советских территорий от фашистской оккупации.

Советские и американские моряки на Аляске отмечают День победы над Японией Фото : US Navy World War II achieves

После ВОВ было построено несколько новых заводов, оборудование для которых было ввезено из Германии по репарациям.

В 1970-е годы в стране построили несколько заводов, работавших на чешском оборудовании. В крупных городах к 1980-м годам появились пивные автоматы (народное название «автопоилки»). За монетку в 20 копеек автомат наливал поллитровую кружку пива (обычно «Ячменный колос»).

«Мужик без пива, как цветок без полива»

Развал Советского союза стал для отрасли очередным ударом, но она быстро оправилась с приходом иностранных инвесторов. Глобализация привела к тому, что к в 2008 году 84% рынка было поделено между пятью крупными международными компаниями. Не выдержав конкуренции, закрылись некоторые отечественные предприятия.

В последние десятилетия потребление пива в России постепенно сокращается. В 2007 году оно составляло максимальный 81 литр на человека в год, в 2024-м — 52,6 литра на человека. По данным Росстата, с 2008 по 2014 год рынок пива в России сократился на 30%.

Фото: © Sibnet.ru

Российский рынок покинула часть иностранных компаний. Так, с 1 января 2017 компания Heineken завершила производство на своем филиале в Калининграде, причиной остановки производства называли падение рынка пива в течение последних восьми лет, семикратный рост акциза по сравнению с 2008 годом, запрет малых форм торговли, резкое ограничение рекламы, введение ЕГАИС.

Пивзавод Степана Разина, поглощенный Heineken и превратившийся в подсобный комплекс, теперь стал Технопарком «Степан Разин».

С 2016 года в Росси запрещено продавать алкогольную продукцию в пластиковых бутылках объемом более 1,5 литра. С апреля 2023 года введена обязательная маркировка пива и система «Честный знак».

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Но производство пива в стране продолжается. И пиво остается главным алкогольным напитком. Вадим Дробиз, директор Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя (ЦИФРРА), оценивает объем продаж пива в 1,23 триллиона рублей. Объем рынка водки, для сравнения, — 517 миллиардов рублей.

Четверть всего потребления пива в стране (190,6 миллиона декалитров в 2023 году) обеспечивают пять регионов-лидеров: Московская область, Москва, Свердловская область, Краснодарский край и Тюменская область.

Главным глобальным трендом в пивной отрасли в последний год стало снижение доли крупнейших игроков рынка. Любители пива могут радоваться: главный способ конкретной борьбы на пивном рынке — снижение цены. Рост стоимости литра пива, по оценкам экспертов, остается ниже уровня инфляции.

Предпочтения россиян в пиве остаются неизменными в последние 15 лет. Подавляющее большинство отдает предпочтение светлому пиву крепостью до 6,1%. Крепкое пиво предпочитают менее 10% потребителей, сообщила пресс-служба лидера рынка компании «Балтика».