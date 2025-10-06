НАВЕРХ
Три региона добавят в эксперимент ОГЭ

Количество регионов, которые участвуют в эксперименте со сдачей только двух предметов ОГЭ для поступления в колледжи, может удвоиться к 2029 году, заявил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов.

«Продление эксперимента до 2029 года и расширение до шести регионов. Дополнительно уже дали согласие на включение: республика Татарстан, Ростовская область и Тюменская область», — рассказал министр в интервью телеканалу «Россия 24». 

В 2025 году первыми тремя регионами эксперимента стали Москва, Санкт-Петербург и Липецкая область. Нововведение оказалось востребовано у выпускников и прошло успешно. 

Сдача только двух экзаменов проводилась впервые ради упрощенной процедуры поступления выпускников девятых классов в колледжи. Школьникам достаточно сдать экзамен лишь по двум предметам — русскому языку и математике, вместо обычных четырех.

Обсуждение (0)
Топ комментариев

pepelmetal

Молодец помогать фашне - зашквар!

Uynachalnica

Вместо них очередную красную линию чертить!

EvgenAEY

Да бабок ему дают немерено, крыша есть хорошая, но как же уже оные наглеют

anubis77

Эти-то тебе чем не угодили ?Ты вообще хоть что-то позитивное сгенерить можешь, или у тебя от этого мигрень...