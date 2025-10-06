Количество регионов, которые участвуют в эксперименте со сдачей только двух предметов ОГЭ для поступления в колледжи, может удвоиться к 2029 году, заявил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов.

«Продление эксперимента до 2029 года и расширение до шести регионов. Дополнительно уже дали согласие на включение: республика Татарстан, Ростовская область и Тюменская область», — рассказал министр в интервью телеканалу «Россия 24».

В 2025 году первыми тремя регионами эксперимента стали Москва, Санкт-Петербург и Липецкая область. Нововведение оказалось востребовано у выпускников и прошло успешно.

Сдача только двух экзаменов проводилась впервые ради упрощенной процедуры поступления выпускников девятых классов в колледжи. Школьникам достаточно сдать экзамен лишь по двум предметам — русскому языку и математике, вместо обычных четырех.