Начало уроков в школе предложили сдвинуть

Депутаты от фракции ЛДПР во главе с Леонидом Слуцким внесли в Госдуму законопроект, который предусматривает перенос начала школьных занятий на 9.00. Документ размещен в электронной базе Госдумы.

«Исторический и международный опыт свидетельствует, что начало занятий в 8.00 не является оптимальным. Даже в советское время занятия в школах начинались не ранее 8.30, а международные организации здравоохранения рекомендуют более позднее начало учебного дня для соответствия биологическим ритмам детей и подростков», — говорится в пояснительной записке к документу.

Авторы законопроекта предложили установить время начала учебных занятий не ранее 9.00. Документ также предполагает закрепление пятидневной учебной недели для всех российских школьников.

Депутатов не устраивает многое в учебном процессе. Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявлял, что нижняя палата парламента разработает предложения по изменению подходов к домашнему заданию, которое сейчас носит формальный характер.