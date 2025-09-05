НАВЕРХ
#Общество #Законы #Город #Образование #Здоровье #История #Интересно #Религия #Туризм #Еда #Погода #Курьезы #О людях #Природа #Звери

Девятилетняя девочка получила степень бакалавра

Источник:
Sibnet.ru
129 0

Девятилетняя девочка во Франции установила рекорд, став самой молодой жительницей страны, получившей степень бакалавра.

Министерство национального образования Франции подтвердило, что она успешно сдала экзамены в июле 2025 года, побив предыдущее достижение мальчика, окончившего школу в возрасте 11 лет и 11 месяцев в 1989 году, пишет издание 20 minutes.

Девочка сдала экзамены по математике, физике и химии со второй попытки, поэтому ей вручили диплом без отличия. Обучение девочка проходила в частном институте ISOSET в Клиши, где применяется экспериментальный метод Aleph.

Он предусматривает индивидуальную программу обучения. Метод строится на исключении избыточных повторов в школьной программе и создании психологически здоровой образовательной среды.

Подчеркивается, что девочка — не вундеркинд с высоким IQ, а обычный ребенок, который обучался в комфортном режиме, сохранив полноценное детство, игры и социализацию.

Семья выпускницы предпочла остаться анонимной. Известно, что в настоящее время ребенок продолжает обучение в Дубае.

Еще по теме
Стартовал дополнительный период сдачи ЕГЭ
Количество российских первоклассников резко сократилось
Казахстан отказался от филиала новосибирского госуниверситета
Половина детей мигрантов провалила тесты по языку в Новосибирске
смотреть все
Жизнь #Образование
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Подозреваемый в убийстве экс-спикера Верховной Рады Парубия задержан
Путин объяснил кризис на Украине спровоцированным Западом переворотом
Президент Финляндии заявил о победе в войне с СССР
Крид страстно поцеловал танцовщицу на шоу 12+. ВИДЕО
Обсуждение (0)
Мультимедиа
Какая радуга бывает. ФОТО
Ворон и ворона: сходства и отличия самых умных птиц
Каким будет новый спуск на перевале Кату‑Ярык
Самые жуткие обитатели морских глубин. ФОТО
Самое обсуждаемое
37
Президент пообещал превратить Россию в страну высоких зарплат
33
Россиянам предложили выбрать слово года — 2025
27
Путин назвал лучшее место для разговора с Зеленским
21
Президент Финляндии заявил о победе в войне с СССР
21
Путин предложил провести встречу с Зеленским в Москве