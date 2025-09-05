Девятилетняя девочка получила степень бакалавра

Девятилетняя девочка во Франции установила рекорд, став самой молодой жительницей страны, получившей степень бакалавра.

Министерство национального образования Франции подтвердило, что она успешно сдала экзамены в июле 2025 года, побив предыдущее достижение мальчика, окончившего школу в возрасте 11 лет и 11 месяцев в 1989 году, пишет издание 20 minutes.

Девочка сдала экзамены по математике, физике и химии со второй попытки, поэтому ей вручили диплом без отличия. Обучение девочка проходила в частном институте ISOSET в Клиши, где применяется экспериментальный метод Aleph.

Он предусматривает индивидуальную программу обучения. Метод строится на исключении избыточных повторов в школьной программе и создании психологически здоровой образовательной среды.

Подчеркивается, что девочка — не вундеркинд с высоким IQ, а обычный ребенок, который обучался в комфортном режиме, сохранив полноценное детство, игры и социализацию.

Семья выпускницы предпочла остаться анонимной. Известно, что в настоящее время ребенок продолжает обучение в Дубае.