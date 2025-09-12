Время на выполнение домашнего задания утвердили в России

Министерство просвещения России утвердило максимальное время выполнения школьниками домашнего задания для каждого класса.

«Суммарный объем домашнего задания по всем предметам для каждого класса не должен превышать продолжительности выполнения 3,5 часа», — сказал Кравцов в интервью РИА Новости.

При этом он уточнил, что, помимо максимального единого времени на выполнение домашнего задания, существуют и нормы для каждого класса. Так, первоклассники не должны тратить на выполнение домашнего задания более одного часа.

Максимальное время выполнения домашнего задания учениками второго и третьего классов не может превышать 1,5 часа, учениками четвертого и пятого классов — двух часов, а учениками шестого–восьмого классов — 2,5 часа. В девятом, 10-м и 11-м классах на выполнение домашнего задания должно отводиться не более 3,5 часа.

Утвержденные Минпросвещения рекомендации и нормы были согласованы с Роспотребнадзором. Они учитывают возрастные особенности детей.