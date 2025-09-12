НАВЕРХ
#Общество #Законы #Город #Образование #Здоровье #История #Интересно #Религия #Туризм #Еда #Погода #Курьезы #О людях #Природа #Звери

Время на выполнение домашнего задания утвердили в России

Источник:
РИА Новости
173 0

Министерство просвещения России утвердило максимальное время выполнения школьниками домашнего задания для каждого класса.

«Суммарный объем домашнего задания по всем предметам для каждого класса не должен превышать продолжительности выполнения 3,5 часа», — сказал Кравцов в интервью РИА Новости.

При этом он уточнил, что, помимо максимального единого времени на выполнение домашнего задания, существуют и нормы для каждого класса. Так, первоклассники не должны тратить на выполнение домашнего задания более одного часа.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕЧто изменилось в школах с 1 сентября

Максимальное время выполнения домашнего задания учениками второго и третьего классов не может превышать 1,5 часа, учениками четвертого и пятого классов — двух часов, а учениками шестого–восьмого классов — 2,5 часа. В девятом, 10-м и 11-м классах на выполнение домашнего задания должно отводиться не более 3,5 часа.

Утвержденные Минпросвещения рекомендации и нормы были согласованы с Роспотребнадзором. Они учитывают возрастные особенности детей.

Еще по теме
Около 90% детей мигрантов не попали в российские школы
Вузам установят предельное число платных мест
Ростелеком поддержал «Поезд Героев»
Кузбасский школьник за игрой в прятки расстрелял друзей из пневмата
смотреть все
Жизнь #Образование
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Украинских мигрантов лишили привилегий в России
Непальцы свергли власть после запрета соцсетей
Пугачева рассказала, как решилась на эмиграцию
Зеленский назвал победой сохранение Украиной хотя бы части территорий
Обсуждение (0)
Мультимедиа
Какая радуга бывает. ФОТО
Ворон и ворона: сходства и отличия самых умных птиц
Каким будет новый спуск на перевале Кату‑Ярык
Самые жуткие обитатели морских глубин. ФОТО
Самое обсуждаемое
69
Непальцы свергли власть после запрета соцсетей
20
Глава ВТБ предложил обрушить курс рубля
20
Пугачева рассказала, как решилась на эмиграцию
18
НАТО отказалось считать появление дронов нападением на Польшу
17
Зеленский назвал победой сохранение Украиной хотя бы части территорий