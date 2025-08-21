НАВЕРХ
Оценки за поведение и форма: что изменится в школах с 1 сентября

Источник:
Sibnet.ru
Школа, школьники, урок
Фото: © пресс-служба Минпросвещения России
Российские школьники с 1 сентября столкнутся с рядом нововведений, разработанных Минпросвещения и закрепленных в соответствующих приказах. Большинство из них направлены на равномерное распределение учебной нагрузки и унификацию учебных планов.

Единое расписание

Больше всего вопросов у мальчишек и девчонок, а также их родителей, вызвала информация о внедрении в школах «единого расписания». Эту инициативу многие поняли буквально, решив, что у всех пятиклассников страны, к примеру, по средам учебный день будет начинаться с урока литературы. 

На самом деле, в приказе Минпросвещения речь идет лишь о введении единых шаблонов учебной недели для начальной, средней и старшей школы.

«Мы ввели содержание образования, чему и как учить в каждом классе, по каждому уровню образования. Единые федеральные программы и календарно-поурочное планирование. Также мы рекомендовали школам расписание, но каждая школа в зависимости от тех или иных условий, от наличия кадров, от школьников, контингента сама устанавливает расписание», — цитирует главу минпросвещения Сергея Кравцова портал «Объясняем.рф».

Единое расписание закрепляет основные предметы, их количество и распределение по неделе, а также синхронизирует школьную программу с заданиями ОГЭ и ЕГЭ. По задумке ведомства, инициатива позволит детям по всей стране получать одинаково качественное образование, а также значительно облегчит адаптацию при переходе из одной школы в другую.

Среди конкретных рекомендаций: чередование легких и сложных предметов в начальной школе, например, когда после математики должны стоять рисование или физкультура, и установление лимита на контрольные работы.

Контрольные и проверочные работы

Согласно приказу Минпросвещения №704, максимальное количество контрольных и практических работ (в том числе всероссийских проверочных работ) с 1 сентября не должно превышать 10% от всего объема учебного времени.

Таким образом, контрольные в новом учебном году должны занимать не больше одного-двух уроков в день, которые длятся не дольше 45 минут, а проверочные — не дольше одного урока. Всероссийские проверочные работы могут длиться один или два урока, то есть, от 45 до 90 минут.

Лимиты на уроки и «домашку»

Количество уроков в начальной школе с 1 сентября будет строго ограничено. Первоклашки должны учиться не более 21 часа в неделю, вторые-четвертые классы — от 23 до 26 часов.

Также установлены лимиты на время, которое школьники должны тратить на выполнение домашнего задания. Приказ Минпросвещения установил следующие стандарты:

  • 1 класс — не больше часа в день;
  • 2–3 классы — не больше полутора часов в день;
  • 4–5 классы — не больше двух часов в день;
  • 6–8 классы — не больше двух с половиной часов в день;
  • 9–11 классы — не больше трех с половиной часов в день.

Кроме того, новые требования учитывают то, что на подготовку рефератов, докладов, презентаций или выучивание стихотворений наизусть школьникам требуется больше времени, чем на обычные упражнения и задачи из учебников, поэтому задавать их «на завтра» теперь нельзя.

В августе 2025 года спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин высказался за полный отказ от домашних заданий. В качестве аргументов он привел чрезмерную нагрузку школьников, а также формальный подход при выполнении ими «домашки», когда многие ученики прибегают к возможностям искусственного интеллекта.

Меньше часов на родной язык

Установление лимитов на учебные часы в начальной школе, в свою очередь, привело к тому, что пришлось сократить количество уроков родной речи – языков населяющих Россию народов: татарского, бурятского, якутского, аварского и так далее.

По новым нормам, на родную речь в первых классах отводится один час в неделю, со второго по четвертый классы – два часа в неделю. При этом, если школа хочет увеличить число часов преподавания родной речи, Минпросвещения рекомендует использовать для этого «ресурсы внеурочной деятельности».

«Внеурочная деятельность, организуемая в различных форматах, позволяет создавать языковую среду, расширять возможности практического использования родного языка, применять методы языкового погружения, развивать речевые навыки (аудирование, говорение), сформированные на уроках», – отметила пресс-служба ведомства.

Пять вариантов кос на 1 сентября

История вместо обществознания

С 1 сентября 2025 из расписания 6 и 7 классов исчезнет предмет «Обществознание». Вместо него будут добавлены 34 часа уроков по истории родного края.

В следующем учебном году (2026/27) обществознание перестанут преподавать и в 8 классе, также в пользу истории: всемирной, российской и родного края. По словам министра Кравцова, курс обществознания, сокращенный до трех лет изучения, будет переработан и станет более «практико-ориентированным».

Оценки за поведение

Школы в нескольких регионах страны с 1 сентября начнут выставлять ученикам оценки за поведение. В пилотном проекте участвуют 84 школы в Новгородской, Ярославской, Тульской, Ленинградской областях, а также Луганской народной республике, Чеченская Республике и Республике Мордовия.

Оценки будут выставлять классные руководители на основе отзывов педагогов, работающих с учеником, и администрации школы.

«Оценки поведения мы предлагаем выставлять с 1-го по 8-й класс в пилотном режиме в течение всего учебного года. В дальнейшем планируется распространить проект на всех обучающихся», – цитирует замминистра просвещения РФ Ольгу Колударову пресс-служба ведомства.

Распространять инициативу на старшеклассников пока не стали, чтобы «не провоцировать напряженность с учетом необходимости подготовки к экзаменам».

Школьная форма

С 3 сентября 2025 года вступает в силу новый ГОСТ на школьную форму. В национальном стандарте прописаны параметры для изготовления одежды для учеников: характеристики ткани, в том числе подкладочной, отсутствие острых краев и кромок, соответствие размерным признакам типовых фигур детей, а также воздухопроницаемость, влагоотведение и гипоаллергенность.

Новость о скором вступлении ГОСТа в силу, сопровождавшаяся фотографией образца формы для мальчиков и девочек, вызвала ажиотаж среди родителей и самих учеников, после чего Минпросвещения поспешило уточнить, что стандарт распространяется лишь на свойства ткани, а не на фасон или длину юбок и брюк. 

Жизнь #Образование #Аналитика
