Продажи новых автомобилей побили рекорд с начала года

Продажи новых легковых автомобилей в России в сентябре составили 122,66 тысячи штук, это рекордный месячный показатель с начала 2025 года, подсчитал «Автостат».

На восстановление спроса оказывают влияние снижение ставки ЦБ и напряженная ситуация из-за вероятного изменения расчета утильсбора, что может привести к удорожанию автомобилей.

Лидером продаж остается Lada (26,38 тысячи штук), вторую позицию занимает — Haval (16,67 тысячи штук), на третьей — Geely (9,7 тысячи штук). На пятом месте — Chery.

В целом рынок демонстрирует отрицательную динамику по результатам девяти месяцев 2025 года. За этот период продано 895,9 тысячи новых легковых машин, что на 22,4% меньше, чем за аналогичный период 2024 года.