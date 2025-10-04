НАВЕРХ
Продажи новых автомобилей побили рекорд с начала года

«Автостат»
Продажи новых легковых автомобилей в России в сентябре составили 122,66 тысячи штук, это рекордный месячный показатель с начала 2025 года, подсчитал «Автостат». 

На восстановление спроса оказывают влияние снижение ставки ЦБ и напряженная ситуация из-за вероятного изменения расчета утильсбора, что может привести к удорожанию автомобилей.

АвтоВАЗ перешел на четырехдневку

Лидером продаж остается Lada (26,38 тысячи штук), вторую позицию занимает — Haval (16,67 тысячи штук), на третьей — Geely (9,7 тысячи штук). На пятом месте — Chery.

В целом рынок демонстрирует отрицательную динамику по результатам девяти месяцев 2025 года. За этот период продано 895,9 тысячи новых легковых машин, что на 22,4% меньше, чем за аналогичный период 2024 года.

No!

Зашибись. То есть - давайте гробить машины и пусть чаще покупают. Все в угоду дилеров и производителей.

atyasov78

И это высказывает урод с тремя классами образования! Который пацанов пленных расстреливал (ну может не...

Uynachalnica

Все идет в строгом соответствии с планом!

kygear

Представить трудно сколько у него в Кемерово верных дружков.и все они элита и свет общества не говоря...