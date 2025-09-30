Стоимость алкоголя вырастет в России в 2026 году

Акцизы на алкогольную продукцию вырастут в России с 1 января 2026 года в России на 8,9–31%, что приведет к росту розничных цен на спиртные напитки, сообщили эксперты и участники рынка.

Согласно законопроекту, внесенному правительством в Госдуму, ставка акциза для тихих вин увеличится на 31%, до 148 рублей за литр. Для игристых вин повышение составит 8,9%, для плодовых вин — 11,5%, для пива и сидра — 10%. Крепкий алкоголь подорожает на 11,4%.

Бутылка пива подорожает минимум на 8 рублей, а водка — на 30 рублей за бутылку 0,5 литра. Импортные вина могут подорожать на 10–15%, а бутылка грузинского вина — на 70–100 рублей, приводит «Коммерсантъ» мнение экспертов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Продажи алкоголя рухнули в России

Участники рынка ожидают снижения продаж алкоголя на 10% в 2026 году. Затем последует дальнейшее снижение спроса, которое прослеживается на рынке с начала 2025 года.

По данным ЕГАИС, с января по август 2025 года розничные продажи водки снизились на 3,94%, до 47,82 млн дал (декалитров), а коньяка — на 9,57%, до 8,19 млн дал. Эксперты объясняют спад ростом акцизов и минимальной розничной цены, а также региональными ограничениями.