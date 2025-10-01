НАВЕРХ
Что означают цветные пятна при закрытых глазах

Источник:
«Элементы»
Узоры и цветные пятна с закрытыми глазами объясняются побочным эффектом работы мозга, когда он подстраивается под освещенность и яркость. Кроме того, узоры могут быть следствием некоторых патологических состояний.

При разной освещенности в помещении один и тот же предмет может приобретать разные цвета. Чтобы понимать, какой цвет реальный, мозг научился воспринимать уровень яркости и подстраивать восприятие цветов под него. Если войти в комнату с красным светом, то все предметы будут казаться красными, но потом мозг адаптируется и «минусует» красный.

Открыт неизвестный науке новый цвет

Если в этот момент закрыть глаза, то человек видит области, в которых проходила подстройка, компенсация красного другими цветами. Получается что-то вроде негатива, который остается «видимым» некоторое время.

Узоры при закрытых глазах также могут возникать из-за спазмов сосудов сетчатки или нарушений работы сосудов, снабжающих мозг. Это может быть следствием переутомления или недосыпа, говорится в статье научно-популярного проекта «Элементы».

Наука
