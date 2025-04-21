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Ученые открыли неизвестный науке новый цвет

Источник:
Sibnet.ru
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Новый цвет оло, увиденный участниками эксперимента
Новый цвет оло — нечто среднее между синим и зеленым
Фото: © Science Advances

Ученые из США сообщили об открытии нового, неизвестного науке цвета — пока его можно увидеть только в экспериментальных условиях, при воздействии лазерных импульсов на глаза.

Новый оттенок получил название olo (оло), пятеро участников исследования, увидевшие цвет, описали его как нечто среднее между синим и зеленым, говорится в статье ученых из Калифорнийского университета в Беркли, опубликованной в журнале Science Advances.

Люди воспринимают цвета окружающего мира, когда свет падает на чувствительные к цвету клетки, называемые колбочками. Их три типа: L чувствительны к длинным волнам света, M — к средним и S — к коротким.

Красный свет в первую очередь стимулирует L-колбочки, в то время как синий свет в основном активирует S-колбочки. Но M-колбочки находятся посередине, и нет естественного света, который возбуждал бы их по отдельности. Ученые стимулировали лазерными импульсами только M-колбочки, и люди увидели новый цвет.

«Невозможно передать этот цвет в статье или на монитор. Вся суть в том, что это не тот цвет, который мы видим, его просто нет. Цвет, который мы видим, — это его версия, но он абсолютно меркнет по сравнению с опытом оло», — сказал один из авторов исследования Остин Рурда The Guardian.

В обычных условиях такая изолированная стимуляция невозможна — другие колбочки тоже реагируют на свет, и olo не появляется.

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physx

Действительно, как могут США запретить Мексике размещать наши базы и ракеты на ее территории

Nik3316

сейчас придет Jek и объяснит что витая пара рулит над PON)))

mosquito__2010

перспективы куева и так всем очевидны.по крайней мере некоторых городов пока его.одесса и днепропетровск...

mosquito__2010

да что там европа сейчас сама украина это полноценная современная европейская страна с высокими европейскими...