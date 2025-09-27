Путин указал губернаторам на ключевую задачу власти

Дальнейшее укрепление суверенитета и безопасности России является ключевой задачей, заявил президент Владимир Путин заявил на видеовстрече с избранными главами регионов.

«Наша общая ключевая задача — укрепление суверенитета и безопасности государства. И в этом плане огромное значение имеет то, что регионы делают для обеспечения оборонно-промышленного комплекса», — сказал Путин.

Он отметил, что «активная, деятельная поддержка наших военнослужащих, находящихся на передовой, ветеранов специальной военной операции, членов их семей — это все задачи, которые, безусловно, остаются с нами в качестве ключевых».

Путин подчеркнул, что рассчитывает на то, что главы регионов продолжать эту работу.

«При этом, подчеркну, у нас есть все возможности и ресурсы для того, чтобы решать задачи стратегического развития страны, добиваться позитивных изменений и в экономике, и в социальной сфере», — подчеркнул президент России.