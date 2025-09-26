НАВЕРХ
Путин заявил о критическом значении политической стабильности

Sibnet.ru
Россия в нынешних условиях особенно нуждается в политической стабильности, заявил президент Владимир Путин на встрече с главой Центризбиркома Эллой Памфиловой.

«Люди понимают, насколько для России это всегда важно, а в сегодняшних условиях важно вдвойне, втройне: насколько важна политическая стабильность, устойчивость нашей политической системы и внутриполитической ситуации», — приводит пресс-служба Кремля заявление президента.

По его словам, именно политическая стабильность, которую в том числе обеспечивают избиратели, является основой успехов России во всех направлениях — в военной сфере, в сфере обеспечения безопасности.

«Большое спасибо людям, которые не побоялись ничего и пришли, исполнили свой долг. Хоть и звучит это так тривиально, но тем не менее в сегодняшних условиях это чрезвычайно важно», — отметил президент.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко ранее заявила, что результаты прошедших в единый день голосования выборов показали устойчивость политической системы России.

