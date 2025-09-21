НАВЕРХ
«Образцовое» видео выступления победителя «Интервидения»

Источник:
Sibnet.ru
275 0

Член жюри от России композитор и продюсер Игорь Матвиенко еще до объявления итогов голосования отметил выступления Вьетнама как образцово-показательное.

Исполнитель из Вьетнама Дык Фук набрал 422 балла, опередив ближайшего преследователя на 49 баллов. Это самый большой разрыв в турнирной таблице конкурса. 

«Образцово-показательный номер это был Вьетнам... Это были и корни, этника, это были костюмы, это было современно, это было в развитии драматургично. Это был прям реально было круто», — сказал Матвиенко, комментируя свое голосование.

Дык Фук (волное имя — Нгуен Дык Фук) — вьетнамский певец, рэпер и актер. По информации организаторов «Интервидения», известен эмоциональным стилем, в котором баллады встречаются с RnB, EDM и современным поп-звучанием. Дык Фук — обладатель множества национальных наград, стал сенсацией после победы в третьем сезоне шоу «Голос Вьетнама».

Конкурс «Интервидение» не новый, проводился до 1980 года в странах бывшего соцлагеря. Россия проявила инициативу возродить конкурс. Его особенность и отличие от других международных конкурсов — национальный колорит выступлений. 

На первом возрожденном конкурсе в Москве победитель определялся голосованием жури, в которое вошли по одному представителю от всех стран-участниц. Каждый член жюри расставил странам баллы по собственному рейтингу, затем для каждого участника суммировались баллы всех членов жюри.  

Shaman объяснил отказ от оценок «Интервидения»

Комментируя работу жюри, Матвиенко сказал: «Я достаточно часто сижу в жюри. Но вот это был самый сложный из всех конкурсов. Потому что такое богатство культур и нужно войти в арабскую тему, тут же тебя перемещают на восток, тут же ты где-то в Сербии. Но тем не менее это было интересно».

