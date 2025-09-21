НАВЕРХ
Shaman высказался об отказе от оценок на «Интервидении»

Источник:
Sibnet.ru
71 0
Российский певец Shaman на конкурсе «Интервидение»
Фото: © «Интервидение»

Российский певец Shaman прокомментировал свой отказ от оценок на международном музыкальном конкурсе «Интервидение».

«Я искренне верю, что наша страна уже победила, возродив и организовав такой потрясающий масштабный фестиваль музыки», — написал Shaman в телеграм-канале.

По его мнению, «Интервидение-2025» стало праздником музыки и дружбы народов. «А Россия умеет дружить — мы не раз это доказывали делом», — добавил певец.

Shaman выступил под девятым номером и исполнил песню «Прямо по сердцу», которую написал Максим Фадеев. После выступления он заявил, что «по законам гостеприимства он не имеет права претендовать на победу».

Интернациональное вокальное состязание «Интервидение-2025» прошло 20 сентября в Москве. На конкурс были заявлены представители 23 стран. Выступили 22 исполнителя: певица VASSY от США не вышла сцену из-за «беспрецедентного политического давления». Победителем стал певец из Вьетнама Дык Фук.

