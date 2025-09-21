Победителем «Интервидения» стал Дык Фук из Вьетнама

Победителем первого возрожденного конкурса «Интервидение» стал представитель Вьетнама Дык Фук.

Дык Фук стал лучшим из 22 участников конкурса. Второе место заняли The Nomad Trio из Киргизии, третье — Дана аль-Мир из Катара. Денежный приз за победу составил 30 миллионов рублей.

Дык Фук — победитель 3-го сезона телешоу «Голос Вьетнама» в 2015 году. «Певец родился и вырос в Ханое, столице Вьетнама. Дык Фук поет в самых различных жанрах, включая поп, баллады и R&B», — так описывали его на конкурсе.

Представитель России Shaman после своего выступления попросил членов жюри не оценивать его на конкурсе, потому что «по законам гостеприимства он не имеет права претендовать на победу».

Конкурсантка от США — певица VASSY — не смогла выйти на сцену. «По независимым от организаторов конкурса и делегации США причинам, вызванным беспрецедентным политическим давлением со стороны правительства Австралии, певица VASSY не сможет выйти на сцену в рамках сегодняшней конкурсной программы», — было объявлено во время шоу.

«Интервидение-2026» пройдет в Саудовской Аравии.