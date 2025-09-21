Кому повысят пенсии в октябре

Военные пенсионеры, 80-летние юбиляры, инвалиды и пожилые люди, завершившие трудовую деятельность, в октябре 2025 года получат повышенную пенсию.

С 1 октября 2025 года вырастут пенсии у военных пенсионеров и бывших сотрудников силовых ведомств. Этот вид выплат рассчитывают исходя из окладов по должности и званию, надбавок и понижающего коэффициента. Сейчас доля денежного довольствия, учитываемая при исчислении пенсии, составляет 93,59%.

Для гражданских пенсионеров отдельной индексации в октябре не будет: страховые пенсии уже были увеличены в январе на 9,5%, социальные — в апреле на 14,75%, сказал «Парламентской газете» член Комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин.

Эти параметры действуют на протяжении всего года. Исключение составляют те, кто достиг 80 лет, — для них фиксированная выплата удваивается с первого числа месяца, следующего за днем рождения, поэтому часть пожилых людей увидит прибавку именно в октябре. Аналогичная прибавка положена и россиянам, получившим I группу инвалидности.

Повышенная пенсия в октябре придет и тем пожилым людям, кто незадолго до этого решил завершить трудовую деятельность. Дело в том, что с 2016 по 2024 год индексацию выплат работающим пенсионерам проводили только «на бумаге». То есть новый размер пенсии фиксировали в документах, а деньги, пока человек работает, начисляли без учета индексации.