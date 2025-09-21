Эксперт рассказал, как быстро выбраться из леса

Доцент Пермского национального исследовательского политехнического университета Максим Симакин рассказал, как правильно подготовиться к походу в лес и какие действия помогут сохранить жизнь, заблудились в нем.

«Прежде всего, отправляясь в лес, сообщите о своем походе родственникам или людям, с которыми можно связаться в экстремальной ситуации. Обувь должна быть удобной и непромокаемой, одежда — яркой и подходящей погоде», — приводит совет Симакина пресс-служба университета.

По его словам, еще до выхода на маршрут нужно собрать минимальный набор вещей: запас воды и еды, аптечку, фонарик, а также продумать навигацию. «Лучше всего взять с собой топографическую карту и компас. Научитесь работать с ними заранее дома. В случае отказа техники ориентироваться можно по природным признакам. Полярная звезда всегда указывает на север», — добавил эксперт.

Если вы все же потерялись, важно не поддаваться панике. «Остановитесь и подумайте спокойно. При тумане лучше переждать. В темноте не стоит продолжать путь, если не уверены в маршруте на сто процентов. Лучше провести ночь в лесу, чем заблудиться еще больше», — отметил Симакин.

Он напоминает, что искать выход стоит, ориентируясь на воду, тропы, звуки техники и линии электропередач. «Любые звуки в лесу слышны далеко. Свисток, костер или фонарик могут привлечь внимание людей и спасателей», — подчеркнул ученый. Если выбраться не удается, нужно вызвать спасателей по номеру 112.

Самая опасная ошибка — это паника. «Именно она сбивает с пути даже на знакомых тропах. Подавляющее большинство ЧС в лесу происходит из-за беспечности и иллюзии контроля. Готовьтесь заранее, будьте осторожны и наслаждайтесь природой безопасно», — указал Симакин.