Российский регион временно отключат от интернета

Камчатский край отключат от интернета с 25 по 29 сентября для проведения работ по укреплению береговой инфраструктуры подводной волоконно-оптической линии связи Сахалин — Камчатка, сообщила пресс-служба правительства региона.

«Основная цель плановых работ — защита полуострова от повреждения магистрального оптического кабеля, который соединяет Камчатку с глобальной сетью», — отмечается в сообщении.

На период отключения все социально значимые объекты, включая некоторые финансовые учреждения, продуктовые магазины, спецслужбы и другие критически важные учреждения будут переведены на спутниковую связь.

Работы проведет национальный оператор связи Ростелеком. Кабель заведут в специальную трубу, уже обустроенную под землей и в море. Действующую морскую часть кабеля разрежут и соединят с наземной частью линии связи, проложенной под мысом Левашова.

Отмечается, что работу на спутниковом канале протестируют 20-21 сентября, после чего на сайте правительства региона будет обозначен список сервисов и банкоматов, которые останутся доступны в дни отключения.