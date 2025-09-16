Первое DLC для Assassin's Creed Shadows выходит 16 сентября

Экшен Assassin's Creed Shadows от французского гиганта Ubisoft 16 сентября получит первое сюжетное дополнение. DLC, названное «Когти Авадзи», станет доступно в 15:00 по московскому времени.

Разработкой дополнения занималась небольшая команда подразделения Ubisoft в Бордо, в отличие от основной игры, которую делало подразделение студии в Квебеке. По сюжету, главные герои Shadows Наоэ и Ясукэ отправятся на таинственный остров Аваджи после событий основной кампании.

Игрокам предстоит столкнуться с новыми могущественными врагами и уникальными боссами, для борьбы с которыми они получат новое оружие, в том числе легендарный посох Бо, и комплекты брони.

В общей сложности прохождение DLC займет более 10 часов. «Когти Авадзи» оценили в 24,99 доллара. Для запуска дополнения нужно завершить основной квест.

Assassin's Creed Shadows, вышедшая 20 марта 2025, стала 14 игрой в популярной франшизе и в первые два дня была продана тиражом более двух миллионов копий. Действие игры впервые в серии разворачивается за пределами Европы – в феодальной Японии. Также впервые в игре представлены сразу два главных героя: синоби Наоэ и темнокожий самурай Ясукэ.



