Почему птицы летают клином

Scientific American
Птичий клин
Фото: © Goodfon.ru

Птицы летают клином по двум причинам — экономии сил и удобству ориентации в воздухе, рассказал главный биолог американской природоохранной организации Ducks Unlimited Брюс Батт.

«Анализ птичьих клиньев позволил определить положение птиц и обнаружить, что они почти всегда располагаются таким образом, чтобы получить определенное энергетическое преимущество», — приводит Scientific American слова Батта.

Построение клином позволяет птицам «ловить» завихрения воздуха, вызванные взмахами крыльев впереди летящей птицы. Благодаря этому уставшие птицы могут перемещаться назад, чтобы восстановить энергию и лететь дольше, пояснил эксперт.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕКуда улетают сибирские птицы?

Клин также удобен для птиц в дальних перелетах потому, что облегчает следование за лидером, который принимает оперативные решения. Глаза у птиц расположены по бокам, форма клина дает возможность следить за всей группой и направлением полета.

Именно поэтому летчики-истребители часто используют подобное построение, когда летят группой.

Клином летают только крупные стайные птицы (журавли, гуси, пеликаны, фламинго и т.д.) и только на дальние расстояния.

