Путин открыл Национальный космический центр. ФОТО

Sibnet.ru
Президент Владимир Путин и глава «Роскосмоса» Дмитрий Баканов открыли Национальный космический центр в Москве, сообщает пресс-служба Кремля.

Строительство Национального космического центра велось с 2019 года. Он объединит ключевые организации ракетно-космической промышленности — центральный офис и ситуационный центр «Роскосмоса», отраслевые научные институты, конструкторские бюро и предприятия.

Путин в ходе посещения центра осмотрел выставку космических аппаратов, в том числе макеты самоходной лаборатории «Луноход-2», автоматической межпланетной станции «Венера-7», спускаемого аппарата космического корабля «Союз-МС-25».

Он также поучаствовал в сеансе связи с российским космонавтами Сергеем Рыжиковым, Алексеем Зубрицким, Олегом Платоновым, которые в настоящее время работают на Международной космической станции.

Политика #Россия #Космос
