Украинские дроны атаковали Смоленскую атомную электростанцию

Украинские беспилотники атаковали здание действующего энергоблока Смоленской атомной электростанции, сообщила пресс-служба Росатома.

В пятницу, 12 сентября 2025 года в 03.52 по московскому времени на территории промышленной площадки Смоленской АЭС в районе 3-го энергоблока техническими средствами был подавлен боевой беспилотный летательный аппарат Вооруженных сил Украины, сказано в сообщении.

По информации Росатома, при падении беспилотник сдетонировал непосредственно вблизи вентиляционной трубы реакторного отделения действующего 3-го энергоблока Смоленской АЭС.

В результате атаки выбиты несколько окон вспомогательных помещений, в том числе пускорезервной котельной и холодильной станции. Разрушений и пострадавших нет, радиационный фон на площадке соответствует норме, уточнили в Росатоме.