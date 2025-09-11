НАВЕРХ
Вероятность спонтанного зарождения жизни оказалась ничтожной

Источник:
Sibnet.ru
Вероятность спонтанного зарождения жизни оказалась крайне маловероятной, соответствующие расчеты опубликовал английский математик Роберт Эндрес из Имперского колледжа Лондона. Выкладки исследователя опубликовал журнал arXiv.

Для оценки сложности ученый использовал алгоритмическую теорию информации. Модель подтвердила, что спонтанная самосборка живой клетки из простых химических компонентов в естественных условиях крайне маловероятна

Полученные результаты свидетельствуют о том, что случайность в сочетании с естественными химическими реакциями — недостаточное объяснение возникновения жизни в ограниченные сроки ранней Земли.

Дело в том, что любые системы обычно стремятся к беспорядку, а не к формированию высокоорганизованных структур. Поэтому формирование жизни из неживой материи остается одной из главных загадок биологической физики.

Эндрес считает, что разумной альтернативой теории естественного возникновения первой живой клетки может оказаться гипотеза панспермии, которая предполагает, что жизнь могла быть намеренно занесена на Землю высокоразвитыми внеземными цивилизациями.

Найдена древнейшая скульптура «пришельца». ФОТО
Наука #Наука
