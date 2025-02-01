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Найдена древнейшая скульптура «пришельца». ФОТО

Источник:
Sibnet.ru
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Необычную глиняную скульптуру нашла международная группа археологов при раскопках Кувейте. Лицо фигурки напоминает изображение инопланетянина из франшизы «Хищник».

Возраст находки — порядка 7 тысяч лет, отметили исследователи в статье, опубликованной журналом Live Science. Статуэтку обнаружили на месте поселения «Бахра 1», которое считается одним из старейших на Аравийском полуострове.

Считается, что в поселении жили представители убейдской культуры, известные своими странными гончарными изделиями, в частности статуэтками, напоминающими пришельцев из космоса.

Статуэтка пришельца из Кувейта
Статуэтка пришельца из Кувейта
Фото: © Adam Oleksiak

Находка археологов представляет собой искусно сделанную голову с очень узкими глазами, плоским носом и удлиненным черепом. Специалисты называют такие статуэтки «ящероголовыми» или «змееподобными».

Ученые считают, что фигурка имела определенное символическое значение, однако при этом не могут объяснить ее необычные черты. Возможно, в таких статуэтках древние авторы демонстрировали искусственную деформацию черепа.

Подобные практики с младенцами были распространены в ряде древних культур и традиционно подчеркивали принадлежность человека к особой социальной группе — например, жрецам. В Месопотамии археологи уже находили скелетные останки с похожими деформациями.

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Наука #Наука #Мистика
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