Названы самые высокооплачиваемые рабочие специальности

Средние зарплаты выше 250 тысяч рублей стали реальностью для некоторых рабочих специальностей, следует из опубликованного исследования сервиса SuperJob, специалисты которого изучили положение дел на рынке труда Москвы.

В промышленности средняя зарплата электрогазосварщика на начало сентября 2025 года составляет 130 тысяч рублей, максимальная — 250 тысяч рублей. Оператор станков с ЧПУ в среднем получает 125 тысяч рублей, максимум — 250 тысяч рублей, отмечается в исследовании.

Малярам по дереву, токарям и электромонтажникам готовы в среднем платить по 120 тысяч рублей, максимум — 250 тысяч рублей. Сборщикам мебели — 115 тысяч рублей в среднем и 250 тысяч рублей максимум.

В строительстве средняя зарплата промышленного альпиниста составляет 155 тысяч рублей, максимальная — 260 тысяч рублей. Средняя зарплата мастера отделочных работ составляет 150 тысяч рублей, максимальная — 260 тысяч рублей.

Монтажнику окон готовы в среднем платить 145 тысяч рублей, максимально — 280 тысяч рублей. Средняя зарплата плиточников и монтажников лифтов составляет 140 тысяч рублей, максимальная — 260 и 250 тысяч рублей соответственно.

Самые востребованные на рынке труда в промышленности в целом по стране — слесарь механосборочных работ, токарь и электрогазосварщик. Самые востребованные в строительстве специальности — электромонтер, слесарь-сантехник, электромонтажник.