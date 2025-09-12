НАВЕРХ
Названы самые высокооплачиваемые рабочие специальности

Источник:
Sibnet.ru
293 1

Средние зарплаты выше 250 тысяч рублей стали реальностью для некоторых рабочих специальностей, следует из опубликованного исследования сервиса SuperJob, специалисты которого изучили положение дел на рынке труда Москвы.

В промышленности средняя зарплата электрогазосварщика на начало сентября 2025 года составляет 130 тысяч рублей, максимальная — 250 тысяч рублей. Оператор станков с ЧПУ в среднем получает 125 тысяч рублей, максимум — 250 тысяч рублей, отмечается в исследовании.

Малярам по дереву, токарям и электромонтажникам готовы в среднем платить по 120 тысяч рублей, максимум — 250 тысяч рублей. Сборщикам мебели — 115 тысяч рублей в среднем и 250 тысяч рублей максимум.

В строительстве средняя зарплата промышленного альпиниста составляет 155 тысяч рублей, максимальная — 260 тысяч рублей. Средняя зарплата мастера отделочных работ составляет 150 тысяч рублей, максимальная — 260 тысяч рублей.

Монтажнику окон готовы в среднем платить 145 тысяч рублей, максимально — 280 тысяч рублей. Средняя зарплата плиточников и монтажников лифтов составляет 140 тысяч рублей, максимальная — 260 и 250 тысяч рублей соответственно.

Самые востребованные на рынке труда в промышленности в целом по стране — слесарь механосборочных работ, токарь и электрогазосварщик. Самые востребованные в строительстве специальности — электромонтер, слесарь-сантехник, электромонтажник. 

Экономика #Рынок труда
