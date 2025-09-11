НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Система электронного голосования впервые заработает в СИЗО

Источник:
Sibnet.ru
172 1

Переносные терминалы для электронного голосования появятся в московских СИЗО, сообщила председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова.

«В восьми СИЗО города Москвы впервые, подчеркиваю, впервые будет применяться электронное голосование с использованием переносных терминалов», — сказала Памфилова, докладывая о готовности избиркомов к организации выборов в единый день голосования.

Она добавила, что право участия в выборах сохраняется за арестантами, чья вина не доказана судом. «Надеемся, что у нас будет возможность растиражировать их [переносные терминалы, прим. ред.] в более широких масштабах», — заключила Элла Памфилова.

В единый день голосования 12-14 сентября 2025 года пройдут порядка 5 тысяч избирательных кампаний разного уровня в 81 регионе России, в том числе выборы губернаторов и региональных парламентов.

Угроза потери власти нависла над Макроном

Политика #Россия #Общество
Обсуждение (1)
