Угроза потери власти нависла над Макроном

Национальная ассамблея (парламент) Франции в понедельник, 8 сентября проголосует за доверие правительству. Левые и правые заявили о готовности вынести вотум недоверия кабмину и нанести удар по президенту Эмманюэлю Макрону.

Социалисты заявили, что проголосуют против правительства под руководством Франсуа Байра. Правые во главе с Марин Ле Пен настроены так же решительно. Ни с той, ни с другой стороны премьер-министру не стоит ждать пощады, приводит «Коммерсантъ» мнение экспертов.

В случае вынесения вотума недоверия, Макрон вынужден будет искать замену Байру. Но у президента нет кандидатуры, которая бы устроила как левых, так правых, считают аналитики.

По их мнению, если Байру падет, Макрон может пойти на роспуск Национальной ассамблеи. Но велик шанс, что новые выборы он проиграет и тогда под удар будет поставлена вся система «макронизма».

Левая оппозиция в парламенте Франции в случае вынесения вотума недоверия намерена запустить процедуру отставки Макрона, заявил основатель левой партии «Неподчинившаяся Франция» Жан-Люк Меланшон. Сторонники Ле Пен также возможно призовут к отставке президента.