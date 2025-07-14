Макрон обвинил Россию в постоянных угрозах Европе

Президент Франции Эммануэль Макрон в ежегодном обращении к вооруженным силам заявил о вызовах безопасности для Европы со стороны России.

«На границах Европы сохраняется организованная угроза, от Кавказа до Арктики. Подготовленная, организованная и постоянная угроза, которой мы должны быть способны противостоять», — цитирует «Газета.ру» Макрона.

Он призвал европейские страны консолидироваться для обеспечения мира, подчеркнув, что от этого зависит их будущее.

Ранее начальник генерального штаба Франции Тьерри Буркхард заявил, что Россия якобы считает республику «главным врагом в Европе».