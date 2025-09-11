Экс-мэр Новосибирска Локоть нашел работу

Бывший мэр Новосибирска Анатолий Локоть, который не мог найти работу около двух лет, возглавит совет директоров в компании «Сибпроектнииавиапром», сообщил совладелец НИИ Александр Абалаков.

Абалаков подтвердил НГС, что Локоть работает на новом месте с конца июня 2025 года.

Локоть был избран мэром Новосибирска в 2014 году, через пять лет выиграл вторые выборы. В декабре 2023 года, не дождавшись истечения полномочий, ушел в отставку. «Ведомости» со ссылкой на источник сообщили, что Локоть может стать помощником премьер-министра Михаила Мишустина.

Председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов несколько раз сетовал, что талант Локтя до сих пор не востребован.

АО «Сибпроектнииавиапром» — новосибирская компания, основанная в 1994 году. Занимается проектированием промышленных процессов в электротехнике и машиностроении, созданием инфраструктуры для авиапроизводств. Выручка компании за 2024 год достигла 801,5 миллиона рублей, чистая прибыль — 14,8 миллиона рублей.

Абалаков — основатель Группы компаний F1, ему принадлежит 29,89% «Сибпроектнииавиапрома». Член КПРФ, был депутатом Государственной Думы России VI созыва, депутатом Законодательного собрания Новосибирской области.