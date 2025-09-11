НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Экс-мэр Новосибирска Локоть нашел работу

Источник:
Sibnet.ru
278 0
Бывший мэр Новосибирска Анатолий Локоть
Фото: © Sibnet.ru

Бывший мэр Новосибирска Анатолий Локоть, который не мог найти работу около двух лет, возглавит совет директоров в компании «Сибпроектнииавиапром», сообщил совладелец НИИ Александр Абалаков.

Абалаков подтвердил НГС, что Локоть работает на новом месте с конца июня 2025 года.

Локоть был избран мэром Новосибирска в 2014 году, через пять лет выиграл вторые выборы. В декабре 2023 года, не дождавшись истечения полномочий, ушел в отставку. «Ведомости» со ссылкой на источник сообщили, что Локоть может стать помощником премьер-министра Михаила Мишустина.

Председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов несколько раз сетовал, что талант Локтя до сих пор не востребован.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕЛокоть не стал почетным жителем 

АО «Сибпроектнииавиапром» — новосибирская компания, основанная в 1994 году. Занимается проектированием промышленных процессов в электротехнике и машиностроении, созданием инфраструктуры для авиапроизводств. Выручка компании за 2024 год достигла 801,5 миллиона рублей, чистая прибыль — 14,8 миллиона рублей.

Абалаков — основатель Группы компаний F1, ему принадлежит 29,89% «Сибпроектнииавиапрома». Член КПРФ, был депутатом Государственной Думы России VI созыва, депутатом Законодательного собрания Новосибирской области.

Еще по теме
Отложить отопительный сезон ради экономии бюджета предложили в Якутии
Власти Красноярска начали суды из-за поврежденного Lexus губернатора
Новосибирские власти объявили об ограничениях мобильного интернета
Власти Петербурга с помощью нейросети ищут борщевик
смотреть все
Политика #Местная власть #Новосибирск
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Глава ВТБ предложил обрушить курс рубля
Эксперт рассказал о панике Зеленского из‑за предложения Путина
Украинских мигрантов лишили привилегий в России
Непальцы свергли власть после запрета соцсетей
Обсуждение (0)
О самом главном
Кто никогда не станет руководителем
Стоит ли возвращаться к бывшим
Конфликт с ребенком: как ссориться правильно
Что спросить у работодателя на собеседовании
Если мало платят: подработка вместо увольнения
На работе и в жизни: кто здоровается первым
Все статьи
Мультимедиа
Какая радуга бывает. ФОТО
Ворон и ворона: сходства и отличия самых умных птиц
Каким будет новый спуск на перевале Кату‑Ярык
Самые жуткие обитатели морских глубин. ФОТО
Самое обсуждаемое
69
Непальцы свергли власть после запрета соцсетей
20
Глава ВТБ предложил обрушить курс рубля
18
НАТО отказалось считать появление дронов нападением на Польшу
17
Зеленский назвал победой сохранение Украиной хотя бы части территорий
16
Пугачева рассказала, как решилась на эмиграцию