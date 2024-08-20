Зюганов снова прорекламировал экс‑мэра Новосибирска Локтя

Председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов отметил положительный опыт работы однопартийца Анатолия Локтя на посту мэра Новосибирска и посетовал, что его талант до сих пор невостребован.

«Он блестяще 10 лет отработал! Я внес предложение: используйте его талант. Талант! Сохранил Академгородок, вместе с белорусами завод построил, коммуналку развивал и не дал ее растащить, метро в Новосибирске стало рентабельным, выгодным», — сказал Зюганов, выступая на видеоконференции «Общероссийское открытое партийное собрание».

Лидер КПРФ также отметил, что «не остается безучастным» к продолжению карьеры первого секретаря новосибирского обкома партии и будет и дальше пытаться содействовать его трудоустройству.

«Ходим, написали заявление, просьбы. Со всеми встретился и в правительстве… Вам не нужны кадры такого уровня? Тогда я не знаю, что вам нужно», — посетовал Зюганов.

Локоть был избран мэром Новосибирска в 2014 году, через пять лет выиграл вторые выборы. В декабре 2023 года, не дождавшись истечения полномочий, ушел в отставку. «Ведомости» со ссылкой на источник сообщили, что Локоть может стать помощником премьер-министра Михаила Мишустина.

В мае этого года Зюганов на заседании Госдумы, во время рассмотрения кандидатуры Мишустина на пост главы кабинета министров, публично попросил взять Локтя «советником кого угодно».