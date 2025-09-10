НАВЕРХ
Около 90% детей мигрантов не попали в российские школы

Источник:
Sibnet.ru
Около 90% детей мигрантов не зачислили в российские школы, основные причины — проблемы с необходимыми документами и провал на тестировании, сообщил Рособрнадзор.

В апреле-августе 2025 года в российские школы подали документы на 23,6 тысячи детей мигрантов. Только 8,2 тысячи детей были отправлены на тестирование, у остальных возникли проблемы с документами.

На тестирование пришли 5,9 тысячи детей, а успешно справилась с заданиями только половина. В результате в школы зачислено только 12,6% от числа подавших заявления.

Обязательное тестирование на знание русского языка введено законодательно с 1 апреля 2025 года. Оценивают детей по пятибалльной шкале. Для успешной сдачи теста ребенку необходимо получить «удовлетворительно» (тройку).

Жизнь #Образование
