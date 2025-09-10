НАВЕРХ
Четыре мигранта насмерть разбились на строительстве музея в Бурятии

Источник:
Sibnet.ru
217 0
Строительство Национального музея Республики Бурятия
Строительство Национального музея Республики Бурятия
Фото: © пресс-служба прокуратуры Республики Бурятия

Четыре иностранца насмерть разбились при падении с высоты при строительстве Национального музея Республики Бурятия, сообщил в своем телеграме глава региона Алексей Цыденов.

«Трое работников-строителей скончались на месте, четвертый скончался в больнице. Все четверо пострадавших — граждане иностранных государств. Работа ведется по линии миграционных ведомств, организована связь с родными и близкими», — написал чиновник.

Он добавил, что погодные условия для строительных работ не самые благоприятные из-за обильных осадков. Цыденов призвал строителей уделить особое внимание соблюдению всех мер безопасности.

В тот же день, 9 сентября, в Улан-Удэ с высоты четвертого этажа упали два человека, занимавшихся мойкой окон торгового центра. С многочисленными травмами оба госпитализированы, один — в реанимацию.

