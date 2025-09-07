Престиж рабочих профессий в России увеличился втрое с 2021 года, HR-директор Lеvel Group Валентина Романова объяснила эту тенденцию.

«Рост оплаты труда рабочих стимулирует интерес к специальности среди населения, а также положительно влияет на ее восприятие. В свою очередь, увеличение зарплат рабочих вызвано дефицитом кадров в строительной отрасли», — сказала в интервью «Газете.ру» Романова.

По ее словам, ужесточение миграционной политики и снижение курса рубля привели к оттоку мигрантов, что также усугубило ситуацию с рабочими. И на это дополнительно наложился демографический спад 1990 – 2004-х годов и отток кадров

Но заработная плата не единственная причина роста престижа рабочих профессий. Еще один мощный фактов — общее выгорание людей от офисной работы.

По данным международных исследований, более 40% офисных работников в мире испытывают профессиональное выгорание. Поэтому растет интерес к рабочим профессиям, которые дают четкие границы рабочего времени и возможность физически «отключиться» от работы, пояснила эксперт.