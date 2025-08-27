Зафиксирован стремительный рост спроса на рабочие профессии

Самыми востребованными профессиями среди рабочих специалистов в первом полугодии 2025 года оказались гальваники и кузнецы, следует из результатов исследования «Авито Работа».

Так, спрос на гальваников (специалисты по нанесению защитных металлических покрытий) вырос на 144%. Для кузнецов показатель вырос на 136%. Эксперты связали резкий рост вакансий с развитием промышленности и оживлением экономики.

Среди линейных профессий более чем в два раза увеличилось количество вакансий для поваров-кассиров (+119%). Также значительно вырос спрос на сборщиков мебели (+115%) и сельскохозяйственных рабочих (+115%).

По данным «Авито Работы», в первом полугодии 2025 года наибольший рост зарплатных предложений наблюдается в строительстве, где выросла конкуренция за высококвалифицированных рабочих.

Например, средний предлагаемый доход для монолитчиков вырос на 43%, до 160 тысяч рублей, для специалистов по фасадам — на 38%, до 162 тысяч рублей. Растет предлагаемая оплата труда и в промышленном секторе — для токарей она увеличивалась на 39%, до 192 тысяч.

Положительная динамика затронула сферу торговли, где на фоне активного развития ретейла зарплаты продавцов-кассиров выросли на 20%, составив в среднем 49 тысяч рублей. Высокий спрос на работников также отмечен в банковской отрасли и сфере продаж.