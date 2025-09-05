Россия сочтет войска НАТО на Украине за законную цель

Войска НАТО после появления на Украине станут законными целями для российской армии, заявил президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ).

«Что касается возможных контингентов воинских на Украине - это одна из первопричин втягивания Украины в НАТО. Поэтому, если там будут появляться какие-то войска, особенно сейчас, в ходе ведения боевых действий, исходим из того, что это будут законные цели для их поражения», — сказал Путин.

Ранее в Париже прошла встреча «коалиции желающих», на которой присутствовали европейские лидеры и президент Украины Владимир Зеленский. По ее итогам глава Франции Эмманюэль Макрон заявил, 26 входящих в коалицию государств подтвердили готовность участвовать в отправке военного контингента на Украину.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова накануне подчеркнула, что Россия не приемлет любые сценарии, подразумевающие размещение контингентов стран НАТО на Украине и способные привести к неконтролируемой эскалации конфликта.