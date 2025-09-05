НАВЕРХ
Актуальная тема
Военная операция на Украине
Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Россия сочтет войска НАТО на Украине за законную цель

Источник:
Sibnet.ru
326 5

Войска НАТО после появления на Украине станут законными целями для российской армии, заявил президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ).

«Что касается возможных контингентов воинских на Украине - это одна из первопричин втягивания Украины в НАТО. Поэтому, если там будут появляться какие-то войска, особенно сейчас, в ходе ведения боевых действий, исходим из того, что это будут законные цели для их поражения», — сказал Путин.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕПочему НАТО проиграет войну России

Ранее в Париже прошла встреча «коалиции желающих», на которой присутствовали европейские лидеры и президент Украины Владимир Зеленский. По ее итогам глава Франции Эмманюэль Макрон заявил, 26 входящих в коалицию государств подтвердили готовность участвовать в отправке военного контингента на Украину.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова накануне подчеркнула, что Россия не приемлет любые сценарии, подразумевающие размещение контингентов стран НАТО на Украине и способные привести к неконтролируемой эскалации конфликта.

Тема: Военная операция на Украине
Запад напугала подготовка России к новому наступлению на Украине
Герасимов перечислил занятые Россией за весну и лето территории
США заявили о неготовности Путина и Зеленского закончить конфликт
Сын Чикатило опроверг гибель на СВО
смотреть все
Оборона #Военная политика
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Мессенджер Max с 1 сентября станет обязательным: что это значит
Подозреваемый в убийстве экс-спикера Верховной Рады Парубия задержан
Путин объяснил кризис на Украине спровоцированным Западом переворотом
Президент Финляндии заявил о победе в войне с СССР
Обсуждение (5)
Мультимедиа
Какая радуга бывает. ФОТО
Ворон и ворона: сходства и отличия самых умных птиц
Каким будет новый спуск на перевале Кату‑Ярык
Самые жуткие обитатели морских глубин. ФОТО
Самое обсуждаемое
30
Путин объяснил кризис на Украине спровоцированным переворотом
29
Россиянам предложили выбрать слово года — 2025
21
Президент Финляндии заявил о победе в войне с СССР
21
Путин предложил провести встречу с Зеленским в Москве
20
Количество российских первоклассников резко сократилось