Астероид 2025 QD8 пролетел мимо Земли

Астероид 2025 QD8 пролетел в непосредственной близости от Земли 3 сентября 2025 года, сообщила Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований РАН.

Ближайшая точка сближения пришлась на 18.00 по московскому времени, уточнили ученые. Расстояние до астероида составило всего 0,6 лунной орбиты — это чуть более 200 тысяч километров.

2025 QD8 был обнаружен 18 августа 2025 года. По своим размерам он примерно соответствует челябинскому метеориту — его диаметр составляет порядка 22 метров. Астероид классифицирован как принадлежащий к группе Аполлонов.

В настоящее время 2025 QD8 все еще находится внутри лунной орбиты, но постепенно удаляется от Земли.