НАВЕРХ
#Интернет #Wink #Мобильная связь #Лицей

Сериал-мюзикл «Москва слезам не верит» стартует в Wink

Источник:
Sibnet.ru
169 0
кадр из сериала «Москва слезам не верит. Все только начинается»
Фото: © кадр из сериала «Москва слезам не верит. Все только начинается»
Показ сериала «Москва слезам не верит. Все только начинается» по мотивам советского фильма Владимира Меньшова 4 сентября начинается в онлайн-кинотеатре Wink.

Сюжет сериала «Москва слезам не верит» развернется в двух временных эпохах — в Москве нулевых и Москве 2020-х. Главная героиня Ксюша приезжает в Москву «с ребенком на руках, без денег, связей и перспектив», уехав из родного города, «спасаясь от мужа-абьюзера». 

В столице ей помогают новые подруги — студентка медицинского Оля и мечтающая выйти замуж за иностранца Маша. Согласно синопсису, спустя 20 лет подруги «получат еще один шанс на счастье».

Амбициозных девушек играют Тина Стойилкович («Оффлайн»), Анастасия Талызина («Кентавр») и блогер, певица и ведущая Маш Милаш (настоящее имя — Мария Камова). Повзрослевшие версии героинь на экране воплотят Юлия Топольницкая («Поехавшая»), Марина Александрова («Открытый брак») и Валерия Астапова («Девушки с Макаровым»).

Также в актерский состав сериала вошли Иван Янковский, Андрей Максимов, Рузиль Минекаев, Милош Бикович, Федор Бондарчук и другие. Режиссерами проекта стали Ольга Долматовская и Жора Крыжовников, снявший «Слово пацана. Кровь на асфальте» и фильмы «Горько!».

А еще новая «Москва слезам не верит» будет мюзиклом. По словам Долматовской, в сериале прозвучат хиты 2000-х, а также «легендарные песни о Москве», но в современной версии.

Первый эпизод станет доступен в онлайн-кинотеатре Wink 4 сентября. Далее по одной серии будет выходить по средам. Финал — 23 октября.

Еще по теме
«Токсичный мститель» выходит в российский прокат
Paramount снимет фильм по мотивам игры Call of Duty
Фильм «Долгая прогулка» по роману Кинга получил высокие оценки
Профессор Флитвик из фильмов о Гарри Поттере сыграет и в сериале
смотреть все
Новости #Кинематограф #Wink
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Запрос на разрешение использования файлов cookie
ТЕМА ДНЯ
Зачем сайты требуют принять cookie
Причина в новых требованиях закона о персональных данных, грозящих владельцам сайтов крупными штрафами
Wink
#ТВ
Десятибитное видео: что означает кодировка HEVC
Все чаще скаченные в Сети фильмы или сериалы сжаты с помощью 10-битного кодека HEVC. При этом нередко они отказываются воспроизводиться. Почему так происходит и в чем фишка этого кодека?
 онлайн-сервис «Игровой»
#Интернет
«Игровой»: как работает сервис Ростелекома для геймеров
Новая платформа от Ростелекома позволяет геймерам покупать игровую валюту и актуальные новинки, а также пополнять баланс кошелька Steam
 Просушка смартфона рисом
#Мобильная связь
Смартфон упал в воду: что делать для спасения
Спасти телефон после контакта с водой реально, однако для этого необходимо следовать четкому и правильному алгоритму
Все статьи
Обсуждение (0)
Актуальные
обзоры
31 августа
Десятибитное видео: что означает кодировка HEVC
28 августа
«Игровой»: как работает сервис Ростелекома для геймеров
20 августа
Смартфон упал в воду: что делать для спасения
4 августа
Топ-5 аналогов заблокированного Speedtest
 Смотреть все