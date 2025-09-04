Фото: © кадр из сериала «Москва слезам не верит. Все только начинается»

Показ сериала «Москва слезам не верит. Все только начинается» по мотивам советского фильма Владимира Меньшова 4 сентября начинается в онлайн-кинотеатре Wink.

Сюжет сериала «Москва слезам не верит» развернется в двух временных эпохах — в Москве нулевых и Москве 2020-х. Главная героиня Ксюша приезжает в Москву «с ребенком на руках, без денег, связей и перспектив», уехав из родного города, «спасаясь от мужа-абьюзера».

В столице ей помогают новые подруги — студентка медицинского Оля и мечтающая выйти замуж за иностранца Маша. Согласно синопсису, спустя 20 лет подруги «получат еще один шанс на счастье».

Амбициозных девушек играют Тина Стойилкович («Оффлайн»), Анастасия Талызина («Кентавр») и блогер, певица и ведущая Маш Милаш (настоящее имя — Мария Камова). Повзрослевшие версии героинь на экране воплотят Юлия Топольницкая («Поехавшая»), Марина Александрова («Открытый брак») и Валерия Астапова («Девушки с Макаровым»).

Также в актерский состав сериала вошли Иван Янковский, Андрей Максимов, Рузиль Минекаев, Милош Бикович, Федор Бондарчук и другие. Режиссерами проекта стали Ольга Долматовская и Жора Крыжовников, снявший «Слово пацана. Кровь на асфальте» и фильмы «Горько!».

А еще новая «Москва слезам не верит» будет мюзиклом. По словам Долматовской, в сериале прозвучат хиты 2000-х, а также «легендарные песни о Москве», но в современной версии.

Первый эпизод станет доступен в онлайн-кинотеатре Wink 4 сентября. Далее по одной серии будет выходить по средам. Финал — 23 октября.