Человечество запустило аномальную эволюцию животных

Деятельность человека запустила аномальную эволюцию животных, которая изменила размеры животных. Дикие виды стали мельче, а домашние — значительно крупнее, выяснили ученые из Университета Монпелье во Франции.

Исследователи проанализировали более 225 тысяч костей из 311 археологических памятников Средиземноморской Франции, охватывающих последние 8 тысяч лет. Ученые сравнивали размеры костей и зубов у диких и домашних животных.

Оказалось, что размеры диких и домашних животных изначально менялись синхронно — в зависимости от окружающей среды и человеческой активности. Однако около тысячи лет назад произошел резкий разрыв, говорится в статье ученых, опубликованной журналом PNAS.

Домашние животные стали увеличиваться в размерах из-за целенаправленного разведения, тогда как дикие — уменьшаться, прежде всего из-за давления охотников и потери привычных локаций обитания.

«Размер тела является чувствительным индикатором системных изменений, отражая как устойчивость, так и уязвимость в отношениях человека, животных и экосистемы», — напомнили исследователи.

Полученные результаты уточняют историческую картину взаимодействия человека и животных. Кроме этого, они могут оказаться полезными для современных программ по охране природы.