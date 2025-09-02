Найдены древнейшие наконечники стрел возрастом 80 тысяч лет

Археологи на северо-востоке Узбекистана нашли в скальном навесе Оби-Рахмат самые древние в мире наконечники стрел возрастом 80 тысяч лет. Возможно, их изготовили неандертальцы.

Анализ показал, что наконечники слишком узкие для ножей или копий, но идеально подходили для тонких древков, говорится в публикации журнала PLOS One. Открытие сдвигает историю лука и стрел на 6 тысяч лет, до сих пор самыми ранними считались образцы возрастом около 74 тысяч лет из Эфиопии.

В то время Центральную Азию населяли неандертальцы. Поскольку наконечники стрел неандертальского происхождения пока не обнаружены, то, предположительно, их могли изготовить ранние Homo sapiens. При этом нельзя исключать их неандертальское происхождение, считают археологи.

Ученые также обнаружили фрагменты черепа и зубов ребенка, черты лица которого походили на неандертальские, но также демонстрировали черты Homo sapiens. Возможно, что это место было зоной контакта между различными группами.



