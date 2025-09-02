Shaman подарил Мизулиной на день рождения партию

Российский певец Shaman (Ярослав Дронов) преподнес на день рождения главе «Лиги безопасного интернета» Екатерине Мизулиной партию, об этом он рассказал в телеграм-канале.

Shaman опубликовал видео, в котором он с Мизулиной прогуливаются в лесу, целуются и выходят к гигантскому кубу, украшенному лентой в цветах российского триколора. Певец спрашивает у девушки, что же может быть внутри.

«Не знаю, тебя не угадать», — отвечает Мизулина. Затем коробка раскрывается, в ней оказываются воздушные шары и черная фигура, стилизованная под слово «Мы» которая обрамлена российским флагом.

«Катерина, я дарю на твой день рождения то, что никто никому не дарил в этом мире. Я дарю тебе партию. И наша с тобою партия будет называться "Мы"», — заявил певец.

Глава ЛБИ телеграм-канале разместила это же видео, сопроводив его лаконичной подписью «Работаем» и сердечком, окрашенным в цвета российского триколора. Никаких деталей она не привела.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Shaman рассказал о свадьбе с Мизулиной

Политолог Константин Калачев прокомментировал «Ведомостям», что заявление Дронова похоже скорее на личное промо самого певца или Мизулиной и ниша потенциальной новой политической силы «совсем не очевидна».

Shaman и Мизулина объявили, что они пара в марте, а до этого несколько месяцев интриговали общественность, публикуя одинаковые фотографии и подписи «Ты мой»/ «Ты моя». Shaman был дважды женат. Со второй супругой Дронов развелся в сентябре 2024 года. Многие считали виновницей развода Мизулину.