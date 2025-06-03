Shaman ответил на вопрос о свадьбе с Мизулиной

Российский певец Shaman (Ярослав Дронов) ответил на вопрос, когда ждать его свадьбу с главой Лиги безопасного интернета Екатериной Мизулиной.

«Как говорит мой друг Григорий Лепс, свадьба будет летом. Какого года — не знаю, но точно летом», — сказал Shaman в эфире программы «Центральное телевидение» на НТВ.

Певец заявил, что планирует узаконить отношения с возлюбленной, и отметил, что в марте сделал ей предложение официально встречаться.

Дронову 33 года, он был дважды женат. Со второй супругой, пиарщицей Еленой Мартыновой, прожил семь лет, они развелись в 2024 году, и причиной расставания называли Мизулину.

Мизулиной 40 лет, в браке ранее не состояла.