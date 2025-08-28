Создатель BioShock поделился подробностями о своей новой игре

Создатель культовой трилогии BioShock, американский геймдизайнер Кен Левин раскрыл некоторые подробности о своем будущем проекте – одиночном сюжетно-ориентированной экшене Judas, который пока не имеет даты релиза.

На сайте PlayStation Blog Левин рассказал, что разработчики его студии Ghost Story Games недавно завершили работу над системой «злодейства» в грядущей игре. Особенность этой системы заключается в том, что, в отличие от BioShock, где антагонист оставался неизменным на протяжении всей игры, главный злодей в Judas может меняться.

По сюжету игры, героиня столкнется с тремя ключевыми персонажами, известными как Большая тройка, преследующими разные цели. И в зависимости от того, кого она, то есть игрок, решит поддержать, остальные члены Большой тройки станут злодеями и будут создавать различные препятствия, напрямую влияя не геймплей.

«В Judas вы узнаете этих персонажей очень близко, и мы хотим, чтобы этот выбор был невероятно сложным. Большая тройка будет бороться за вашу благосклонность и внимание. Они могут подкупить вас, спасти в бою, очернить других персонажей и поделиться с вами своими самыми темными секретами. Но в конечном итоге вам придется решить, кому доверять, а кому нет», — рассказал Левин, добавив, что вдохновлялся при создании этой системы своей любимой игрой Middle Earth: Shadow of Mordor.

Геймдизайнер не назвал точную дату релиза Judas, отметив, что даты выхода игр имеют свойство переноситься, чего Ghost Story Games хотелось бы избежать.