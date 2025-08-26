Т2 ввел безлимитный трафик на маркетплейсы

Оператор связи Т2, принадлежащий Ростелекому, запустил услугу безлимитного трафика на маркетплейсы, сообщила пресс-служба компании.

«Клиенты популярных открытых тарифов оператора смогут бесплатно пользоваться сервисами Ozon, Wildberries, Lamoda и "Авито" без ограничений по интернет-трафику», — отмечается в сообщении.

Безлимитный интернет на маркетплейсы предоставляется в тарифах «Мой онлайн+», «Везде онлайн», Premium и Black без изменения абонентской платы.

Абоненты получают максимальный комфорт при онлайн-шопинге — могут просматривать каталоги товаров, читать отзывы и оформлять заказы без ограничений по объему использованного трафика.

Компания отметила, что новый сервис особенно актуален в периоды распродаж, праздников или, например, сезона подготовки в школу. Активность пользователей на маркетплейсах и онлайн-платформах в эти периоды значительно возрастает.