НАВЕРХ
#Интернет #Wink #Мобильная связь #Лицей

Раскрыто число проверок скорости в сервисе QMS

Источник:
Sibnet.ru
131 1
Сервис QMS
Сервис QMS
Фото: © QMS

Пользователи ежемесячно более миллиона раз измеряют скорость интернет-соединения с помощью сервиса QMS от компании Ростелеком, сообщила пресс-служба компании.

Так, количество замеров в июне этого года составило 1,129 миллиона, в июле — 1,280 миллиона. Ростелеком регулярно оптимизирует сервис, в настоящее время он обеспечивает высокую достоверность результатов тестирования.

При этом QMS анализирует не только скорость, но и качество связи. Помимо базовых метрик — скорости загрузки, отдачи и пинг, в нем определяется джиттер (непостоянство интервалов между передачей сетевых пакетов) — этот показатель влияет на стабильную работу видеозвонков.

Для тестирования QMS использует исключительно российские серверы. Глобальная сеть серверов, используемая в других решениях, может давать для России завышенный пинг или может быть перегруженной, что искажает результаты измерений, отметила компания.

На базе технологий QMS для абонентов Ростелекома реализован сервис «Чекап роутера». В нем можно проверить, совпадает ли реальная скорость интернет-соединения с заявленной в тарифе, а также пройти тест, чтобы узнать, с чем связано падение скорости.

При необходимости сервис QMS может быть встроен в сторонние веб-приложения, поэтому разработчики могут добавлять функции измерения скорости интернет-соединения в собственные решения.

Еще по теме
Топ-5 аналогов заблокированного сервиса Speedtest
Ростелеком запустил онлайн-платформу для геймеров
Зачем сайты требуют принять cookie
Выпущен новый смартфон на «Авроре»
смотреть все
Новости #Интернет #Интернет
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Просушка смартфона рисом
ТЕМА ДНЯ
Смартфон упал в воду: что делать для спасения
Спасти телефон после контакта с водой реально, однако для этого необходимо следовать четкому и правильному алгоритму
info.sibnet.ru
#Интернет
Топ-5 аналогов заблокированного Speedtest
У продукта американской Ookla, популярного Speedtest есть немало российских аналогов
 Запрос на разрешение использования файлов cookie
#Интернет
Зачем сайты требуют принять cookie
Причина в новых требованиях закона о персональных данных, грозящих владельцам сайтов крупными штрафами
 Windows 11
#Оборудование
Как убрать пароль при запуске Windows 11
Пользователю при входе в Windows 11 каждый раз требуется ввести пароль учетной записи или пин-код. Как сделать вход автоматическим?
Все статьи
Обсуждение (1)
Актуальные
обзоры
20 августа
Смартфон упал в воду: что делать для спасения
4 августа
Топ-5 аналогов заблокированного Speedtest
26 июля
Зачем сайты требуют принять cookie
24 июля
Как убрать пароль при запуске Windows 11
 Смотреть все