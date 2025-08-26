Раскрыто число проверок скорости в сервисе QMS

Пользователи ежемесячно более миллиона раз измеряют скорость интернет-соединения с помощью сервиса QMS от компании Ростелеком, сообщила пресс-служба компании.

Так, количество замеров в июне этого года составило 1,129 миллиона, в июле — 1,280 миллиона. Ростелеком регулярно оптимизирует сервис, в настоящее время он обеспечивает высокую достоверность результатов тестирования.

При этом QMS анализирует не только скорость, но и качество связи. Помимо базовых метрик — скорости загрузки, отдачи и пинг, в нем определяется джиттер (непостоянство интервалов между передачей сетевых пакетов) — этот показатель влияет на стабильную работу видеозвонков.

Для тестирования QMS использует исключительно российские серверы. Глобальная сеть серверов, используемая в других решениях, может давать для России завышенный пинг или может быть перегруженной, что искажает результаты измерений, отметила компания.

На базе технологий QMS для абонентов Ростелекома реализован сервис «Чекап роутера». В нем можно проверить, совпадает ли реальная скорость интернет-соединения с заявленной в тарифе, а также пройти тест, чтобы узнать, с чем связано падение скорости.

При необходимости сервис QMS может быть встроен в сторонние веб-приложения, поэтому разработчики могут добавлять функции измерения скорости интернет-соединения в собственные решения.