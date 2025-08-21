НАВЕРХ
Студия-разработчик Bioshock 4 лишилась трети сотрудников

Bloomberg
Фото: © store.2k.com

Игровое издательство Take-Two Interactive уволило около трети сотрудников студии Cloud Chamber, ответственной за разработку четвертой части BioShock, в очередной раз сдвинув сроки релиза игры-долгостроя.

В общей сложности на этой неделе студия лишилась 80 из 250 сотрудников, сообщает издание Bloomberg со ссылкой на источники. В результате, выпуск игры, работа над которой началась еще в 2014-ом, также отложен. Планировалось, что новая часть франшизы уйдет на золото в конце 2026 года или в начале 2027-го, теперь же релиз перенесен на неопределенный срок.

«Хотя мы воодушевлены основополагающими элементами игрового процесса проекта, мы вместе с руководством студии приняли решение переработать некоторые аспекты, которые являются ключевыми для игры BioShock, и таким образом сокращаем размер команды разработчиков, чтобы сосредоточиться на этой работе и дать игре больше времени на разработку», — цитирует Bloomberg комментарий президента 2K (подразделения Take-Two) Дэвида Исмаилера.

В августе своего поста лишилась глава Cloud Chamber Келли Гилмор. На ее место был назначен Род Фергюссон, отвечавший в Blizzard за Diablo. Поклонникам Bioshock имя Фергюссона хорошо знакомо: в 2012 именно он помог завершить другую проблемную часть франшизы Bioshock Infinite.

