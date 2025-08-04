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2K уволила главу студии-разработчика новой части BioShock

Источник:
Bloomberg
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игра BioShock
Фото: © store.2k.com

Дистрибьютор и издатель компьютерных игр — компания 2K (ранее 2K games) уволила главу студии Cloud Chamber, работающей над четвертой частью франшизы BioShock. Сотрудники студии опасаются дальнейших увольнений.

Проведенная руководством 2K проверка выявила, что сюжет игры нуждается в серьезной доработке, что в итоге стоило должности руководителю Cloud Chamber Келли Гилмор. В свою очередь, креативный директор студии Хогарт де ла Планте, работавший над оригинальной BioShock в качестве художника по окружению и архитектора уровней, был переведен на должность в издательское подразделение, сообщило издание Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

На недавнем общем собрании сотрудникам Cloud Chamber было объявлено, что компании необходимо стать более гибкой и эффективной, что вызвало опасения по поводу возможных дальнейших увольнений.

«Мы усердно работаем над тем, чтобы BioShock ждало наилучшее будущее. Сейчас у нас хорошая игра, но мы стремимся выпустить еще более великолепную. Мы тесно сотрудничаем с руководством студии, чтобы определить этот путь», — заявила пресс-служба 2K в ответ на вопросы Bloomberg.

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BioShock — одна из самых успешных игровых франшиз: три игры серии были проданы тиражом более 43 миллионов копий. Последняя часть — BioShock Infinite вышла еще в 2013 году. Работа над четвертой частью началась в 2015 году, и с тех пор игра сменила несколько студий.


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Игры #Экшены #Консоли
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