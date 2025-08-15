Российские ученые помогут возродить вымерших японских морских львов

Первое масштабное изучение генетической истории морских львов Токто (японских морских львов) провели ученые России и Южной Кореи. Это первый шаг на пути возрождения истребленных человеком животных.

Морские львы Токто были распространены до середины XX века на юге Японского моря. Хищническая добыча привела к исчезновению вида. В 1974 году японских морских львов видели живыми в последний раз, сообщили «Известия» со ссылкой на соавтора исследования, сотрудника Европейского университета в Санкт-Петербурге Артема Недолужко.

Ученые обнаружили, что морские львы Токто — самая «древняя» ветвь. Этот вид первым выделился из общего ствола, а затем от него произошли другие виды — калифорнийские и галапагосские морские львы. Также обнаружены следы скрещивания предков японских морских львов с близкими видами — северными морскими котиками и сивучами.

Собранная информация станет основой для возрождения как морских львов Токто, так и других исчезнувших видов. В рамках такого же проекта российские ученые пытаются методами генной инженерии вернуть к жизни морских коров Стеллера — также вымерших от рук людей млекопитающих из отряда сирен.



