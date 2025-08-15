НАВЕРХ
#Наука #Космос #Техника #Погода #Здоровье #Еда #Психо #Интересно #Мистика

Российские ученые помогут возродить вымерших японских морских львов

Источник:
«Известия»
257 0
Калифорнийский морской лев
Фото: Rhododendrites / CC BY-SA 4.0

Первое масштабное изучение генетической истории морских львов Токто (японских морских львов) провели ученые России и Южной Кореи. Это первый шаг на пути возрождения истребленных человеком животных.

Морские львы Токто были распространены до середины XX века на юге Японского моря. Хищническая добыча привела к исчезновению вида. В 1974 году японских морских львов видели живыми в последний раз, сообщили «Известия» со ссылкой на соавтора исследования, сотрудника Европейского университета в Санкт-Петербурге Артема Недолужко.

Ученые обнаружили, что морские львы Токто — самая «древняя» ветвь. Этот вид первым выделился из общего ствола, а затем от него произошли другие виды — калифорнийские и галапагосские морские львы. Также обнаружены следы скрещивания предков японских морских львов с близкими видами — северными морскими котиками и сивучами.

Собранная информация станет основой для возрождения как морских львов Токто, так и других исчезнувших видов. В рамках такого же проекта российские ученые пытаются методами генной инженерии вернуть к жизни морских коров Стеллера — также вымерших от рук людей млекопитающих из отряда сирен.


Еще по теме
Ученые в Приморье открыли новый вид грибов
Археологи обнаружили предположительно виллу Цицерона
Ученые узнали убившие в 1812 году солдат Наполеона болезни
Почему в дикой природе не бывает лигров
смотреть все
Наука #Интересно #Звери
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Генсек НАТО призвал Украину де‑факто признать потерю территорий
Адам Кадыров станцевал лезгинку
Кадыров пофилософствовал об истинной ценности жизни
Эксперт спрогнозировал скорое подорожание продуктов
Обсуждение (0)
О самом главном
Откуда берутся лентяи и кто такие трудоголики
Как кошки выбирают место для сна
Ошибки соискателей: что не стоит указывать в резюме
Чем выгорание отличается от депрессии
Тело женщины: как работают эрогенные зоны
Почему отражение в зеркале кажется красивее фотографий
Все статьи
Мультимедиа
Топ вредной еды: что нельзя, но иногда можно
Как выбрать правильные солнечные очки
Проект «Байкал»: чем заменят «Кукурузник»
Ворон и ворона: сходства и отличия самых умных птиц
Топ комментариев

mosquito__2010

Применение ЯО предполагает и ответный удар - совершенно верно в доктрине российской федерации так и записано...

mosquito__2010

как доедут чиркани. но они тебе не помогут это железобетонная информация.

pepelmetal

Ага, по ним видно Путешественники везде

velam

Помнится он с европой постоянно саммиты собирал без России и что-то принимали.