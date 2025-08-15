НАВЕРХ
Археологи обнаружили предположительно виллу Цицерона

«Археология»
Археологи обнаружили в Неаполитанском заливе на глубине трех метров среди руин Байи прекрасно сохранившиеся римские бани. Предположительно, они могут относиться к вилле древнеримского политика, оратора и философа Марка Тулия Цицерона.

Открытие сделано в зоне археологического парка «Соммерсо ди Байя», и может быть первым вещественным доказательством существования виллы Цицерона, сообщил журнал «Археология». Объект был обнаружен в 2023 году и теперь хорошо изучен.

В банях сохранился мозаичный пол, под которым проходила система отопления «суспенсура», где в качестве теплоносителя использовали горячий воздух. Внутри здания ученые обнаружили керамические фрагменты и остатки древней настенной живописи, изображающей богато украшенные помещения.

По классическим источникам известно, что у Цицерона была вилла в Байях — самом известном курорте Римской империи, а термальный комплекс мог быть местом уединения философа.

Марк Тулий Цицерон благодаря своему ораторскому таланту сделал блестящую политическую карьеру, был сенатором и консулом. В условиях гражданских войн он всегда оставался сторонником республиканского строя. В 43 году до нашей эры его казнили члены триумвирата, стремившиеся к неограниченной власти.

